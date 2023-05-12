Костюк феєрично стартувала у Римі: результат поєдинку з Лю

Українська тенісистка Марта Костюк. Фото: Reuters/martakostyuk

Перша ракетка України Марта Костюк розпочала свої виступи на турнірі WTA 1000 у Римі з впевненої перемоги. Так, у другому раунді змагання українка впоралась з американською тенісисткою Клер Лю.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Українська тенісистка Марта Костюк успішно стартувала на "тисячнику" в Римі. Завдяки своєму рейтингу киянка розпочала одразу з другого раунду, де волею жеребу її суперницею стала Клер Лю з США.

Емоції Марти Костюк. Фото: Instagram/martakostyuk

У першому сеті поєдинку Костюк просто розтрощила американку з рахунком 6:0.

У другій партії Лю оговталась і почала діяла впевненіше, повівши 3:0. Втім, Костюк зуміла переломити хід матчу й схилила шальки терезів на свою користь — 6:4.

WTA 1000 Рим. Друге коло

Марта Костюк (Україна) — Клер Лю (США) — 6:0, 6:4

Варто зазначити, що це була третя очна зустріч тенісисток. Наразі Марта вирвалась вперед — 2:1.

У наступному колі турніру Марта Костюк зістрінеться з іспанкою Паулою Бадосою.

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