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Костюк феєрично стартувала у Римі: результат поєдинку з Лю

12 травня 2023 17:57
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Костюк феєрично стартувала у Римі: результат поєдинку з Лю
Українська тенісистка Марта Костюк. Фото: Reuters/martakostyuk
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Перша ракетка України Марта Костюк розпочала свої виступи на турнірі WTA 1000 у Римі з впевненої перемоги. Так, у другому раунді змагання українка впоралась з американською тенісисткою Клер Лю. 

Про це повідомляє Новини.LIVE. 

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Українська тенісистка Марта Костюк успішно стартувала на "тисячнику" в Римі. Завдяки своєму рейтингу киянка розпочала одразу з другого раунду, де волею жеребу її суперницею стала Клер Лю з США. 

Костюк
Емоції Марти Костюк. Фото: Instagram/martakostyuk

У першому сеті поєдинку Костюк просто розтрощила американку з рахунком 6:0. 

У другій партії Лю оговталась і почала діяла впевненіше, повівши 3:0. Втім, Костюк зуміла переломити хід матчу й схилила шальки терезів на свою користь — 6:4. 

WTA 1000 Рим. Друге коло

Марта Костюк (Україна) — Клер Лю (США) — 6:0, 6:4

Варто зазначити, що це була третя очна зустріч тенісисток. Наразі Марта вирвалась вперед — 2:1. 

У наступному колі турніру Марта Костюк зістрінеться з іспанкою Паулою Бадосою. 

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