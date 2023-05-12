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Костюк феерически стартовала в Риме: результат поединка с Лю

12 мая 2023 17:57
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Костюк феерически стартовала в Риме: результат поединка с Лю
Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: Reuters/martakostyuk
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Первая ракетка Украины Марта Костюк начала свои выступления на турнире WTA 1000 в Риме с уверенной победы. Так, во втором раунде соревнования украинка справилась с американской теннисисткой Клер Лю.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала на "тысячнике" в Риме. Благодаря своему рейтингу, киевлянка начала сразу со второго раунда, где по воле жребия ее соперницей стала Клер Лю из США.

Костюк
Эмоции Марты Костюк. Фото: Instagram/martakostyuk

В первом сете поединка Костюк просто уничтожила американку со счетом 6:0.

Во второй партии Лю пришла в себя и начала действовать увереннее, поведя 3:0. Впрочем, Марта сумела переломить ход матча и склонила чашу весов в свою пользу — 6:4.

WTA 1000 Рим. Второй круг

Марта Костюк (Украина) — Клер Лю (США) — 6:0, 6:4

Следует отметить, что это была третья очная встреча теннисисток. Марта вырвалась вперед — 2:1.

В следующем круге турнира Марта Костюк встретится с испанкой Паулой Бадосой.

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