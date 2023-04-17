Костюк розповіла, як українські та російські тенісисти спілкуються на корті

Марта Костюк відбиває подачу суперниці. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Перша ракетка України Марта Костюк намагається уникати спілкування з російськими та білоруськими тенісистами під час зустрічі на міжнародних турнірах.

В українців змінилося ставлення до деяких колег за останній рік, розповіла Костюк в інтерв'ю idnes.cz.

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Марта Костюк під час подання. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports

"Не кажуть нічого хорошого"

Костюк та іншим українським тенісистам доводиться зустрічатися з росіянами на тих самих турнірах. Відносини між спортсменами вже не ті, що були ще півтора року тому.

"Деякі росіяни дивуються, чому ми їм не посміхаємося: "Адже ми не зробили нічого поганого. Ми не хочемо війни". Начебто ми її хочемо! Вони не говорять нічого поганого, але й нічого хорошого теж не говорять", — пояснила Марта Костюк.

"Хочуть світу лише якщо Росія переможе"

Українка розповіла, що серед російських спортсменів є незначний відсоток тенісистів, яким совість не дає змоги підтримувати режим Кремля. Інші не заперечують проти подій, що відбуваються в Україні.

"Таких тенісистів один, два, три, чотири, п'ять — не більше. Вони визнали, що їхня країна робить щось справді мерзенне і хочуть, щоб війна закінчилася перемогою України. Інші, можливо, хочуть миру, але тільки якщо росія переможе. Її громадяни з радістю пожертвують мільйонами життів, щоб уникнути поразки. Вони категорично відкидають її, але я впевнена, що вони програють", — розповіла українська спортсменка.

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