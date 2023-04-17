Костюк рассказала, как украинские и российские теннисисты общаются на корте

Марта Костюк отбивает подачу соперницы. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Первая ракетка Украины Марта Костюк старается избегать общения с российскими и белорусскими теннисистами при встрече на международных турнирах.

У украинцев изменилось отношения к некоторым коллегам за последний год, рассказала Костюк в интервью idnes.cz.

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Марта Костюк во время подачи. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports

"Не говорят ничего хорошего"

Костюк и другим украинским теннисистам приходится встречаться с россиянами на одних и тех же турнирах. Отношения между спортсменами уже не те, что были еще полтора года назад.

"Некоторые россияне удивляются, почему мы им не улыбаемся: "Мы ведь не сделали ничего плохого. Мы не хотим войны". Как будто мы ее хотим! Они не говорят ничего плохого, но и ничего хорошего тоже не говорят", — объяснила Марта Костюк.

"Хотят мира только если Россия победит"

Украинка рассказала, что среди российских спортсменов есть незначительный процент теннисистов, которым совесть не позволяет поддерживать режим Кремля. Остальные не возражают против событий, которые происходят в Украине.

"Таких теннисистов один, два, три, четыре, пять — не больше. Они признали, что их страна совершает нечто поистине мерзкое и хотят, чтобы война закончилась победой Украины. Остальные, возможно, хотят мира, но только если россия победит. Ее граждане с радостью пожертвуют миллионами жизней, чтобы избежать поражения. Они категорически отвергают его, но я уверена, что они проиграют", — рассказала украинская спортсменка.

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