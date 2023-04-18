Тенісистка Костюк звернулася до вболівальників за допомогою

Марта Костюк на тенісному корті. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports

Перша ракетка Марта Костюк повідомила про створення благодійного фонду. Він допомагатиме дітям, які страждають від важких життєвих обставин.

Фонд Марти Костюк розпочав діяльність за допомогою дитячого будинку на Київщині, повідомляється на сторінці організації в Instagram.

Читайте також:

Марта Костюк у 2023 році не лише здобуває перемоги на тенісному корті, а й займається допомогою співвітчизникам. Спортсмена стала ініціатором створення спеціального фонду, що допоможе багатьом українським дітям.

"Нещодавно я знову побувала у своєму рідному Києві. Крім теплих зустрічей із рідними та прогулянок улюбленими місцями, я мала дуже важливу справу, і, нарешті, можу поділитися цією новиною з вами.

Багато тижнів я працюю над створенням особистого проєкту, в який вклала всю душу та серце. Проєкт про те, що болить давно та сильно. Знедолені діти України, які страждають від важких життєвих обставин, недостатньої уваги, турботи, відсутності базових умов, а зараз від трагічних подій в Україні. Зібравши разом усі можливості, контакти та ідеї, ми створили Благодійний фонд Марти Костюк", — пояснила спортсменка.

Дитячий будинок на Київщині. Фото: Instagram

Що саме робитиме тенісистка?

Тенісистка вирішила перейти від слів до справи та особисто курирувати роботу Фонду, який надасть допомогу українським дітям. Першою ініціативою організації стане підтримка дитячого будинку на Київщині.

"В закладі проживає 33 дітлахів: сироти, переселенці, які втратили своїх батьків, діти, яких тільки вилучили з сімей через несумісні з нормальним життям обставини. Під час особистого візиту ми побачили реальні потреби дітей в умовах їх проживання та розвитку. Саме тут формуються їх особистості та погляди.

Ремонтні роботи даху, утеплення будівлі, створення майданчика для спортивних занять площею понад 400 квадратних метрів, ігри, що розвивають, та інші потреби ви зможете детально побачити в каруселі, в офіційному листі. Я вірю, що за допомогою небайдужих друзів і партнерів ми зможемо забезпечити дітей усім необхідним для їхнього розвитку", — написала Марта Костюк.

Нагадаємо, у послугах Віктора Циганкова зацікавилося одразу кілька клубів. Найближчого літа хавбек може залишити "Жирону".

Головний тренер "Челсі" Френк Лемпард дав характеристику Михайлу Мудрику. Він все ще чекає на прогрес від українця.

Український півзахисник Руслан Маліновський став запасним гравцем "Марселя". Тренер команди пояснив це рішення.

Стало відомо, хто може стати наступним суперником Олександра Усика після зриву бою проти Тайсона Ф'юрі.