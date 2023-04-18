Теннисистка Костюк обратилась к болельщикам за помощью

Марта Костюк на теннисном корте. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports

Первая ракетка Украины Марта Костюк сообщила о создании благотворительного фонда. Он будет помогать детям, который страдают от тяжелых жизненных обстоятельств.

Фонд Марты Костюк начал деятельность с помощи детскому дому на Киевщине, сообщается на странице организации в Instagram.

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Марта Костюк в 2023 году не только одерживает победы на теннисном корте, но и занимается помощью соотечественникам. Спортсмена стала инициатором создания специального фонда, который поможет многим украинским детям.

"Недавно я снова побывала в своем родном Киеве. Кроме теплых встреч с родными и прогулок по любимым местам, я имела очень важное дело, и, наконец, могу поделиться этой новостью с вами.

Многие недели я работаю над созданием личного проекта, в который вложила всю душу и сердце. Проект о том, что болит давно и сильно. Отверженные дети Украины, которые страдают от тяжелых жизненных обстоятельств, недостаточного внимания, заботы, отсутствия базовых условий, а сейчас от трагических событий в Украине. Собрав вместе все возможности, контакты и идеи, мы создали Благотворительный фонд Марты Костюк", — объяснила спортсменка.

Детский дом в Киевской области. Фото: Instagram

Что именно будет делать теннисистка?

Теннисистка решила перейти от слов к делу и лично курировать работу Фонда, который окажется помощь украинским детям. Первой инициативой организации станет поддержка детского дома в Киевской области.

"В учреждении проживает 33 детишек: сироты, переселенцы, потерявшие своих родителей, дети, которых только изъяли из семей из-за несовместимых с нормальной жизнью обстоятельств. Во время личного визита мы увидели реальные потребности детей в условиях их проживания и развития. Именно здесь формируются их личности и взгляды.

Ремонтные работы крыши, утепление здания, создание площадки для спортивных занятий площадью более 400 квадратных метров, развивающие игры и другие потребности вы сможете подробно увидеть в карусели, в официальном письме. Верю, что с поддержкой неравнодушных друзей и партнеров мы сможем обеспечить детей всем необходимым для их развития", — написала Марта Костюк.

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