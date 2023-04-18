Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Теннисистка Костюк обратилась к болельщикам за помощью arrow

Теннисистка Костюк обратилась к болельщикам за помощью

18 апреля 2023 12:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Теннисистка Костюк обратилась к болельщикам за помощью
Марта Костюк на теннисном корте. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Первая ракетка Украины Марта Костюк сообщила о создании благотворительного фонда. Он будет помогать детям, который страдают от тяжелых жизненных обстоятельств.

Фонд Марты Костюк начал деятельность с помощи детскому дому на Киевщине, сообщается на странице организации в Instagram

Читайте также:

Марта Костюк в 2023 году не только одерживает победы на теннисном корте, но и занимается помощью соотечественникам. Спортсмена стала инициатором создания специального фонда, который поможет многим украинским детям. 

"Недавно я снова побывала в своем родном Киеве. Кроме теплых встреч с родными и прогулок по любимым местам, я имела очень важное дело, и, наконец, могу поделиться этой новостью с вами.

Многие недели я работаю над созданием личного проекта, в который вложила всю душу и сердце. Проект о том, что болит давно и сильно. Отверженные дети Украины, которые страдают от тяжелых жизненных обстоятельств, недостаточного внимания, заботы, отсутствия базовых условий, а сейчас от трагических событий в Украине. Собрав вместе все возможности, контакты и идеи, мы создали Благотворительный фонд Марты Костюк", — объяснила спортсменка. 

Детский дом
Детский дом в Киевской области. Фото: Instagram

Что именно будет делать теннисистка?

Теннисистка решила перейти от слов к делу и лично курировать работу Фонда, который окажется помощь украинским детям. Первой инициативой организации станет поддержка детского дома в Киевской области. 

"В учреждении проживает 33 детишек: сироты, переселенцы, потерявшие своих родителей, дети, которых только изъяли из семей из-за несовместимых с нормальной жизнью обстоятельств. Во время личного визита мы увидели реальные потребности детей в условиях их проживания и развития. Именно здесь формируются их личности и взгляды.

Ремонтные работы крыши, утепление здания, создание площадки для спортивных занятий площадью более 400 квадратных метров, развивающие игры и другие потребности вы сможете подробно увидеть в карусели, в официальном письме. Верю, что с поддержкой неравнодушных друзей и партнеров мы сможем обеспечить детей всем необходимым для их развития", — написала Марта Костюк.

Напомним, в услугах Виктора Цыганкова заинтересовалось сразу несколько клубов. Ближайшим летом хавбек может покинуть "Жирону". 

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард дал характеристику Михаилу Мудрику. Он все еще ждет прогресс от украинца. 

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал запасных игроком "Марселя". Тренер команды объяснил это решение. 

Стало известно, кто может стать следующим соперником Александра Усика после срыва боя против Тайсона Фьюри. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB