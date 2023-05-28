Глядачі розкритикували Костюк за відмову тиснути руку білоруській спортсменці
Українська тенісистка Марта Костюк після матчу з білоруською спортсменкою Ариною Соболенко в першому раунді Відкритого чемпіонату Франції не потисла їй руку. Глядачі розкритикували таке рішення українки.
Про це повідомляє "Трибуна".
Костюк не потиснула руку Соболенко
Матч відбувся сьогодні, 28 травня. Костюк програла Соболенко в першому колі "Ролан Гаррос" з результатами 3:6, 2:6. Після гри українка відмовилася тиснути руку білорусці.
Aryna Sabalenka taking a bow.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 28, 2023
Marta Kostyuk is being booed after the match for not shaking hands.
There’s a lot happening at Roland Garros right now. pic.twitter.com/TWHdQhB4Ue
Раніше ЗМІ писали, що перед матчем Соболенко знала, що Костюк не буде їй тиснути руку.
"Якщо вона мене ненавидить, гаразд. Я нічого не можу із цим вдіяти. Якби я могла, я зупинила б війну. А щодо рукостискання, я можу зрозуміти українок. Я уявляю, що якщо вони будуть тиснути руки тенісисткам із Росії та Білорусі, то отримають стільки повідомлень зі своїх країн. Водночас мені здається, що спорт не повинен бути пов'язаний із політикою", — казала Соболенко.
"Великий теніс України" пише, що українська тенісистка Марта Костюк сказала перед матчем, що не має ненависті до Соболенко.
"Я приїжджаю на турнір, я хочу виграти кожен матч, який я граю, єдине, що я роблю, — я не тисну руку. Я ніколи не говорила ні в інтерв'ю, ні в особистому спілкуванні, ні Аріні Соболенко, ні будь-кому іншому, що ненавиджу його. Чому вона саме так почала про це говорити — я навіть не знаю як це коментувати", — сказала Костюк.
Нагадаємо, перша ракетка України Марта Костюк намагається уникати спілкування з російськими та білоруськими тенісистами під час зустрічі на міжнародних турнірах.
Також ми писали, що Марта Костюк повідомила про створення благодійного фонду. Він допомагатиме дітям, які страждають від важких життєвих обставин.