Глядачі розкритикували Костюк за відмову тиснути руку білоруській спортсменці

Українська тенісистка Марта Костюк. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Українська тенісистка Марта Костюк після матчу з білоруською спортсменкою Ариною Соболенко в першому раунді Відкритого чемпіонату Франції не потисла їй руку. Глядачі розкритикували таке рішення українки.

Про це повідомляє "Трибуна".

Читайте також:

Костюк не потиснула руку Соболенко

Матч відбувся сьогодні, 28 травня. Костюк програла Соболенко в першому колі "Ролан Гаррос" з результатами 3:6, 2:6. Після гри українка відмовилася тиснути руку білорусці.

Aryna Sabalenka taking a bow.



Marta Kostyuk is being booed after the match for not shaking hands.



There’s a lot happening at Roland Garros right now. pic.twitter.com/TWHdQhB4Ue — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 28, 2023

Раніше ЗМІ писали, що перед матчем Соболенко знала, що Костюк не буде їй тиснути руку.

"Якщо вона мене ненавидить, гаразд. Я нічого не можу із цим вдіяти. Якби я могла, я зупинила б війну. А щодо рукостискання, я можу зрозуміти українок. Я уявляю, що якщо вони будуть тиснути руки тенісисткам із Росії та Білорусі, то отримають стільки повідомлень зі своїх країн. Водночас мені здається, що спорт не повинен бути пов'язаний із політикою", — казала Соболенко.

"Великий теніс України" пише, що українська тенісистка Марта Костюк сказала перед матчем, що не має ненависті до Соболенко.

"Я приїжджаю на турнір, я хочу виграти кожен матч, який я граю, єдине, що я роблю, — я не тисну руку. Я ніколи не говорила ні в інтерв'ю, ні в особистому спілкуванні, ні Аріні Соболенко, ні будь-кому іншому, що ненавиджу його. Чому вона саме так почала про це говорити — я навіть не знаю як це коментувати", — сказала Костюк.

Нагадаємо, перша ракетка України Марта Костюк намагається уникати спілкування з російськими та білоруськими тенісистами під час зустрічі на міжнародних турнірах.

Також ми писали, що Марта Костюк повідомила про створення благодійного фонду. Він допомагатиме дітям, які страждають від важких життєвих обставин.