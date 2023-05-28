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Глядачі розкритикували Костюк за відмову тиснути руку білоруській спортсменці

28 травня 2023 18:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Глядачі розкритикували Костюк за відмову тиснути руку білоруській спортсменці
Українська тенісистка Марта Костюк. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українська тенісистка Марта Костюк після матчу з білоруською спортсменкою Ариною Соболенко в першому раунді Відкритого чемпіонату Франції не потисла їй руку. Глядачі розкритикували таке рішення українки.

Про це повідомляє "Трибуна".

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Костюк не потиснула руку Соболенко

Матч відбувся сьогодні, 28 травня. Костюк програла Соболенко в першому колі "Ролан Гаррос" з результатами 3:6, 2:6. Після гри українка відмовилася тиснути руку білорусці. 

Раніше ЗМІ писали, що перед матчем Соболенко знала, що Костюк не буде їй тиснути руку. 

"Якщо вона мене ненавидить, гаразд. Я нічого не можу із цим вдіяти. Якби я могла, я зупинила б війну. А щодо рукостискання, я можу зрозуміти українок. Я уявляю, що якщо вони будуть тиснути руки тенісисткам із Росії та Білорусі, то отримають стільки повідомлень зі своїх країн. Водночас мені здається, що спорт не повинен бути пов'язаний із політикою", — казала Соболенко.

"Великий теніс України" пише, що українська тенісистка Марта Костюк сказала перед матчем, що не має ненависті до Соболенко. 

"Я приїжджаю на турнір, я хочу виграти кожен матч, який я граю, єдине, що я роблю, — я не тисну руку. Я ніколи не говорила ні в інтерв'ю, ні в особистому спілкуванні, ні Аріні Соболенко, ні будь-кому іншому, що ненавиджу його. Чому вона саме так почала про це говорити — я навіть не знаю як це коментувати", — сказала Костюк.

Нагадаємо, перша ракетка України Марта Костюк намагається уникати спілкування з російськими та білоруськими тенісистами під час зустрічі на міжнародних турнірах.

Також ми писали, що Марта Костюк повідомила про створення благодійного фонду. Він допомагатиме дітям, які страждають від важких життєвих обставин.

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