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Тухель может уволиться из "Баварии" уже сегодня

29 мая 2023 12:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тухель может уволиться из "Баварии" уже сегодня
Тухель и Салихамиджич празднуют чемпионство. Фото: REUTERS/Leonhard Simon
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство мюнхенской "Баварии" вскоре может начать поиск нового главного тренера. Наставник команды Томас Тухель готов покинуть этот пост. 

Тухель сделал "Баварию" чемпионом Германии, но его работу в клубе оценивают негативно, сообщает Daily Mail

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Бывший полузащитник сборной Германии Дитмар Хаманн не исключает, что в ближайшее время Томас Тухель объявит об увольнении из "Баварии". В мюнхенском клубе недовольны работой тренера. Назначение 49-летнего специалиста считают ошибкой. 

Увольнения в "Баварии" 

Мюнхенцы завоевали рекордный, одиннадцатый подряд чемпионский титул в Бундеслиге. Однако это было сделано на последних минутах поединка последнего тура против "Кельна" (2:1). Помимо этого при Томасе Тухеле "Бавария" выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/8 плей-офф. 

Одновременно с новостью о завоевании очередного титула стало известно о "чистках" в руководстве клуба. Генеральный директор клуба Хасен Салихамиджич и председатель правления "Баварии" по спорту Оливер Кан были отправлены в отставку. При этом бывшему вратарю мюнхенцев даже запретили присутствовать на церемонии празднования чемпионства. 

Томас Тухель
Томас Тухель во время матча с "Кельном". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Вице-председатель Ян-Кристиан Дризен сменит Кана. Позже станет известно, кто придет на смену Салихамиджичу. Дитмар Хаманн заявил, что третьим уволенным работником "Баварии" станет Томас Тухель. При этом тренеру дадут возможность уйти по собственному желанию. Пока не известно, кто заменит Тухеля на посту наставника "Баварии". 

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