"Барселона" заплатит 100 млн евро за одного игрока

Футболисты "Ньюкасла" празднуют победу. Фото: Reuters/Lee Smith

Руководство каталонской "Барселоны" собирается активно поработать на летнем трансферном рынке. Клуб уже ищет замену ветеранам Бускетсу и Альбе, который завершили выступления на "Камп Ноу".

Одним из претендентов на переход в "Барселону" стал Бруно Гимараес, сообщает The Times.

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Ближайшим летом "Барселона" проведет обновление состава. Клуб собирается продать несколько футболистов и уже ищет для них замену. Одним из кандидатов на переезд в Каталонию стал 25-летний бразилец Бруно Гимараес. Футболист "Ньюкасла" может обойтись "сине-гранатовым" в 100 млн евро.

Кто такой Бруно Гимараес?

Воспитанник бразильского "Атлетико Паранаэнсе" сделал себе имя во французском "Лионе", из которого переехал в "Ньюкасл" за 42 млн евро в 2022-м году.

В сезоне 2022/2023 бразильский футболист сыграл за "Ньюкасл" 40 матчей во всех турнирах. Он забил пять голов и сделал столько же результативных передач. "Сороки" впервые за двадцать лет пробились в Лигу чемпионов и не возражают против ухода футболиста, если получат за него большие деньги.

Бруно Гимараес забил гол. Фото: Reuters/Lee Smith

"Барселона" собирается заплатить за Бруно порядка 100 млн евро. Эти деньги появятся у каталонцев после ухода ветеранов и оптимизации зарплатной ведомости клуба. Переговоры по трансферу Бруно могут начаться уже на следующей неделе.

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