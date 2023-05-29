"Барселона" заплатить 100 млн євро за одного гравця

Футболісти "Ньюкасла" святкують перемогу. Фото: Reuters/Lee Smith

Керівництво каталонської "Барселони" збирається активно попрацювати на літньому трансферному ринку. Клуб уже шукає заміну ветеранам Бускетсу та Альбі, які завершили виступи на "Камп Ноу".

Одним із претендентів на перехід до "Барселони" став Бруно Гімарайес, повідомляє The Times.

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Найближчого літа "Барселона" проведе оновлення складу. Клуб має намір продати кілька футболістів і вже шукає для них заміну. Одним із кандидатів на переїзд до Каталонії став 25-річний бразилець Бруно Гімарайес. Футболіст "Ньюкасла" може обійтися "синьо-гранатовим" 100 млн євро.

Хто такий Бруно Гімарайєс?

Вихованець бразильського "Атлетико Паранаенсе" зробив собі ім'я у французькому "Ліоні", з якого переїхав до "Ньюкаслу" за 42 млн євро у 2022-му році.

У сезоні 2022/2023 бразильський футболіст зіграв за "Ньюкасл" 40 матчів у всіх турнірах. Він забив п'ять голів та зробив стільки ж результативних передач. "Сороки" вперше за двадцять років пробилися до Ліги чемпіонів і не заперечують проти відходу футболіста, якщо отримають за нього великі гроші.

Бруно Гімарайес забив гол. Фото: Reuters/Lee Smith

"Барселона" збирається заплатити за Бруно близько 100 млн євро. Ці гроші з'являться у каталонців після відходу ветеранів та оптимізації зарплатної відомості клубу. Переговори щодо трансферу Бруно можуть розпочатися вже наступного тижня.

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