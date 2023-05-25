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Бывший тренер "Барселоны" возглавит "Наполи"

25 мая 2023 21:10
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Бывший тренер "Барселоны" возглавит "Наполи"
Игроки и персонал "Наполи" празднуют гол в ворота "Интера". Фото: REUTERS/Ciro De Luca
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Чемпион Италии "Наполи" находится в поисках нового тренера для своей команды, поскольку Лучано Спалетти покинет клуб после завершения текущего сезона. Боссы "голубых" намерены пригласить на роль энтренадора испанца Луиса Энрике.

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

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Энрике — цель номер один

Бывший тренер каталонской "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике может возглавить "Наполи".

По информации итальянских журналистов, именно испанец является приоритетным кандидатом на должность алленаторе "партенопейцев".

Луис Энрике
Испанский тренер Луис Энрике. Фото: Instagram/luisenrique_2121

Ранее Энрике вел переговоры с лондонским "Челси", но они завершились безрезультатно. На тренера также претендует другой английский клуб — "Тоттенхэм".

Стоит отметить, что у Луиса Энрике есть опыт работы в итальянской Серии А — он возглавлял римскую "Рому" в сезоне 2011/2012.

Напомним, в миланском "Интере" разразился скандал в финале Кубка Италии. Джеко и Индзаги чуть не сразились во время игры.

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