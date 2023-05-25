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Колишній тренер "Барселони" очолить "Наполі"

25 травня 2023 21:10
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Колишній тренер "Барселони" очолить "Наполі"
Гравці та персонал "Наполі" святкують гол у ворота "Інтера". Фото: REUTERS/Ciro De Luca
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Чемпіон Італії "Наполі" перебуває в пошуках нового тренера для своєї коамнди, оскільки Лучано Спалетті залишить клуб після завершення поточного сезону. Боси "блактиних" мають намір запросити на роль ентренадора іспанця Луїса Енріке. 

Про це повідомляє Corriere dello Sport. 

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Енріке — ціль номер один

Колишній тренер каталонської "Барселони" та збірної Іспанії Луїс Енріке може очолити "Наполі". 

За інформацією італійських журналістів, саме іспанець є пріоритетним кандидатом на посаду алленаторе "партенопійців".

Луис Энрике
Іспанський тренер Луїс Енріке. Фото: Instagram/luisenrique_2121

Раніше Енріке вів перемовини з лондонським "Челсі", але вони завершились безрезультатно. На тренера також претендує інший англійський клуб — "Тоттенгем". 

Варто зазначити, що Луїс Енріке має досвід роботи в італійській Серії А — він очолював римську "Рому" у сезоні 2011/2012. 

Нагадаємо, у міланському "Інтері" стався скандал у фіналі Кубка Італії. Джеко та Індзагі мало не побилися під час гри.

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