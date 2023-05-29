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Магучих обновила рекорд и завоевала золотую награду

29 мая 2023 10:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Магучих обновила рекорд и завоевала золотую награду
Магучих готовится покорить новую высоту. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла второй этап Бриллиантовой лиги. Спортсменке не было равных в марокканском Рабате. 

Магучих снова улучшила собственные показатели, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на результаты турнира

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Украинская команда по легкой атлетике удачно выступила на втором этапе сезона-2023 коммерческой Бриллиантовой лиги. Лидер сборной Украины 21-летняя Ярослава Магучих финишировала первой в прыжках в высоту. Она установила новое достижение и взяла высоту 2,01 м.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих установила новый рекорд. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Достижения украинок

Магучих пропустила прыжки на 1,81 м и 1,87 м. В свою очередь высоту 1,95 м она покорила со второй попытки. Этот результат обеспечил украинской легкоатлетке победу на этапе.

Однако Магучих решила покорить высоту 2,01 м, и ей это удалось. Таким образом Ярослава улучшила собственный рекорд, который составлял 2,00 м. 

Украинка Ирина Геращенко завершила турнир на втором месте, покорив высоту 1,91 м. Ее соотечественника Марина Бех-Романчук тоже сумела завоевать медаль. В тройном прыжке 27-летняя спортсменка финишировала второй с результатом 14,65 м. Она уступила кубинке Перес Эрнандес (14,84 м).

Следующий этап Бриллиантовой лиги второго июня примет Рим. В общей сложности нынешний сезон будет иметь 14 этапов.

Бриллиантовая лига, 2-й этап, прыжки в высоту

  1. Ярослава Магучих (Украина) — 2.01 м
  2. Ирина Геращенко (Украина) — 1.91 м
  3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) — 1.87 м

Напомним, в английской Премьер-лиги прошли матчи последнего тура сезона. Клубы, в которых выступают украинские легионеры, сохранили прописку в элите. 

Защитник Ярослав Ракицкий пострадал во время драки в матче "Шахтера" и "Днепра-1". 

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