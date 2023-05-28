Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мудрик не играл, Забарный отыграл всю игру, но уступил травмированному Миколенко arrow

Мудрик не играл, Забарный отыграл всю игру, но уступил травмированному Миколенко

28 мая 2023 23:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Мудрик не играл, Забарный отыграл всю игру, но уступил травмированному Миколенко
Забарный получил средний балл за игру с "Эвертоном". Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В последнем туре английской Премьер-лиги среди трех украинцев сыграл только Илья Забарный. Виталий Миколенко пропускал матч из-за травмы, но его команда спаслась от вылета, а Михаил Мудрик так и не вышел на поле.

Подробности выступления игроков сборной Украины в АПЛ в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Миколенко не мог помочь в финишном туре "Эвертона", который висел над зоной вылета. В параллельном поединке "Лестер" встречался с "Вест Хэмом". Поражение от "Борнмута" при условии того, что "лисы" победят "молотобойцев", стоило бы "ирискам" места в АПЛ. "Вишенкам" вылет в Чемпионшип не угрожал.

Миколенко не попал даже в заявку на матч из-за травмы. А вот Забарный появился на поле с первых минут. Ливерпульцы создали больше голевых эпизодов в первом поливе - 3:0 по ударам в створ ворот.

Но забить получилось только после перерыва – отметился Абдулай Дукуре. На 57-й минуте отскок перед чужим штрафным он мощным ударом взлета попал в правый угол.

Илья Забарный провел весь матч на поле и получил среднюю оценку (6.9) среди защитников Борнмута по версии портала SofaScore.

Итак, "Эвертон" сохранил прописку в АПЛ (36 очков). "Вишние" финишировали на 15-й строчке (39 баллов). Лестер вылетает в Чемпионшип, несмотря на победу над "Вест Хэмом" (2:0).

Мудрик провел игру на скамейке для запасных

В то же время Михаил Мудрик весь матч против "Ньюкасла" провел на скамье для запасных. "Сороки" гарантировали себе место в Лиге чемпионов и могли зацепиться за бронзу, но для этого нужно было обыгрывать "Челси", которые заканчивали сезон в середине турнирной таблицы, и надеялись на потерю очков МЮ.

В итоге "Манчестер Юнайтед" свой матч против "Фулгема" выиграл, а "Ньюкасл" и "Челси" сыграли вничью 1:1. Забивали Гордон и Триппьер в свои ворота.

Украинский боксер Александр Усик в честь выхода житомирского "Полесья" в УПЛ представил руководству команды ценный подарок.

Невероятным скандалом завершился центральный матч за чемпионство в УПЛ между "Шахтером" и "Днепром-1" .

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров объявил, что покидает свой пост, а ему сразу нашли замену.

Элина Свитолина стала победительницей грунтового турнира WTA 250 во французском Страсбурге.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас