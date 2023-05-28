Мудрик не играл, Забарный отыграл всю игру, но уступил травмированному Миколенко

Забарный получил средний балл за игру с "Эвертоном". Фото: Reuters

В последнем туре английской Премьер-лиги среди трех украинцев сыграл только Илья Забарный. Виталий Миколенко пропускал матч из-за травмы, но его команда спаслась от вылета, а Михаил Мудрик так и не вышел на поле.

Подробности выступления игроков сборной Украины в АПЛ в материале Новини.LIVE.

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Миколенко не мог помочь в финишном туре "Эвертона", который висел над зоной вылета. В параллельном поединке "Лестер" встречался с "Вест Хэмом". Поражение от "Борнмута" при условии того, что "лисы" победят "молотобойцев", стоило бы "ирискам" места в АПЛ. "Вишенкам" вылет в Чемпионшип не угрожал.

Миколенко не попал даже в заявку на матч из-за травмы. А вот Забарный появился на поле с первых минут. Ливерпульцы создали больше голевых эпизодов в первом поливе - 3:0 по ударам в створ ворот.

Full time scenes at Goodison Park 🍬🔵



🎥 Sky Sports pic.twitter.com/ENbkC6M9Wi — Mirror Football (@MirrorFootball) May 28, 2023

Но забить получилось только после перерыва – отметился Абдулай Дукуре. На 57-й минуте отскок перед чужим штрафным он мощным ударом взлета попал в правый угол.

Илья Забарный провел весь матч на поле и получил среднюю оценку (6.9) среди защитников Борнмута по версии портала SofaScore.

Итак, "Эвертон" сохранил прописку в АПЛ (36 очков). "Вишние" финишировали на 15-й строчке (39 баллов). Лестер вылетает в Чемпионшип, несмотря на победу над "Вест Хэмом" (2:0).

Мудрик провел игру на скамейке для запасных

В то же время Михаил Мудрик весь матч против "Ньюкасла" провел на скамье для запасных. "Сороки" гарантировали себе место в Лиге чемпионов и могли зацепиться за бронзу, но для этого нужно было обыгрывать "Челси", которые заканчивали сезон в середине турнирной таблицы, и надеялись на потерю очков МЮ.

A season to forget for Chelsea 😱 pic.twitter.com/tlpAdKlvd9 — GOAL (@goal) май 28, 2023

В итоге "Манчестер Юнайтед" свой матч против "Фулгема" выиграл, а "Ньюкасл" и "Челси" сыграли вничью 1:1. Забивали Гордон и Триппьер в свои ворота.

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