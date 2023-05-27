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Ребров залишив "Аль-Айн": хто його замінив та чи очолить тренер збірну України

27 травня 2023 22:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ребров залишив "Аль-Айн": хто його замінив та чи очолить тренер збірну України
Сергій Ребров наостанок програв третій фінал поспіль з "Аль-Айном". Фото: Twitter/Fabrizio Romano
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Серіал під назвою перехід Сергія Реброва у збірну України закручується та набирає обертів. Головний тренер "Аль-Айна" оголосив, що покидає свою посаду, а йому одразу знайшли заміну.

Це сталося після програного фіналу Кубка Ліги ОАЕ, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Сьогоднішній матч — мій останній із "Аль-Айном". Я сподівався завершити кар'єру в "Аль-Айні", вигравши Кубок ліги ОАЕ. Я дякую співробітникам клубу та вболівальникам, які підтримували команду протягом двох сезонів", — повідомив наставник.

Гра проти "Аль-Шарджа" завершилася поразкою підопічних українського фахівця з рахунком 1:2. Рахунок у матчі було відкрито на 30-й хвилині. Куаме Аутонне Куадіо вивів "Аль-Айн" вперед. Проте вже через 13 хвилин суперник зрівняв рахунок, а на 10-й доданій до першого тайму вийшов уперед.

Український вінгер "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко у цьому поєдинку не грав через травму.

"Останні два роки я провів у цій чудовій команді. Ми боролися у чемпіонаті, і нам не вдалося підготуватися до сьогоднішнього матчу. Матч був дуже напруженим, але ми програли, незважаючи на наші зусилля та прогрес", — додав після матчу Ребров.

Три поразки у фіналах

"Аль-Айн" разом із Сергієм Ребровим програв усі 3 фінали у кубках: поразки у Суперкубку ОАЕ, Кубку ОАЕ та тепер Кубку ліги. У всіх трьох матчах команду українського наставника обігравав Космін Олерою разом із "Аль-Шарджа".

Ребров очолював "Аль-Айн" з 2021 року. За цей час він виграв із командою чемпіонат ОАЕ та кубок країни у сезоні 2021/22. Загалом він провів 72 матчі на посаді головного тренера "Аль-Айна", 45 поєдинків виграв, 9 програв і 18 були зіграні внічию. 

Ймовірно, що продовжить кар’єру тренер на чолі збірної України. Про це нещодавно писав відомий інсайдер Фабріціо Романо. А замість Реброва "Аль-Айн" одразу назначив Альфреда Схредера, який тренував нідерландський "Аякс".

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