"Боруссія" втрачає золото Бундесліги, а "Баварія" б’є чемпіонський рекорд
У матчі останнього туру німецької Бундесліги дортмундській "Боруссії" потрібно було перемогти, щоб оформити чемпіонський титул та перервати домінування "Баварії". Але натомість саме мюнхенці виграли 11-й поспіль чемпіонський титул, що є рекордом серед топ-5 європейських чемпіонатів.
Подробиці драматичної кінцівки Чемпіонату Німеччини у матеріалі Новини.LIVE.
Команди грали паралельно. У Дортмунда була перевага над Мюнхеном у 2 очки, але "джмелі" неочікувано розпочали проти "Майнцу" з двох пропущених від Ганче-Ольсена та Онісіво. Між цими голами “Боруссія” могла відігратись з пенальті, але удар з 11-метрового не використав Алле.
Все вирішив Мусіала
"Баварія" в цей час вела майже весь матч проти “Кельну”. На 8-й хвилині відкрив рахунок Коман, але наприкінці ледве не втратили Срібну салатницю, коли на 82-й м’яч потрапив в руку Гнабрі, а з пенальті забив Любічіч. Вирішальний чемпіонський гол забив Мусіала, який щойно з’явився на полі. Блискавичний постріл зі входу до лівого флангу штрафного під дальню стійку.
🏆 FC Bayern, Deutscher Meister, ja so heißt er mein Verein,— FC Bayern München (@FCBayern) May 27, 2023
Ja so war es und so ist es und so wird es immer sein! ❤️🤍#MiaSanMeister pic.twitter.com/P6e6pzb8tc
У "Боруссії" зрівняв Зюле на 90+6, але нічия їх вже не рятувала. У результаті Дортмунд набирає 71 пункт і за додатковими показниками поступається "Баварії”.
Для мюнхенців це 11-й поспіль чемпіонський титул, що є рекордом серед топ-5 європейських чемпіонатів. "Баварія" збільшує відрив від "Ювентуса", який мав 9 поспіль чемпіонств. Топ-3 у цьому рейтингу замикає "Ліон", який мав 7 поспіль титулів.
WHAT IT MEANS! 🏆🙌 #MiaSanMeister pic.twitter.com/MEU8QJQARe— FC Bayern München (@FCBayern) May 27, 2023
У Лігу чемпіонів за підсумками сезону в Бундеслізі вийшли "Баварія", "Боруссія" Д, "Лейпциг" та "Уніон". Вилетіли "Шальке" та "Герта", а у перехідних матчах зіграє "Штутгарт".
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