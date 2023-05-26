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"Баварія" або "Боруссія": два бали можуть вирішити чемпіонство

26 травня 2023 20:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Баварія" або "Боруссія": два бали можуть вирішити чемпіонство
Мюллер, Кімміх та Де Лігт на полі. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Долю чемпіонського титулу в німецькій Бундеслізі буде вирішено найближчої суботи. На "Срібну салатницю" претендують мюнхенська "Баварія" та дортмундська "Боруссія".

Вперше за десять років гегемонія "рекордмайстера" може перерватись, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ідея зміни тренера серед сезону 2022/2023 може дорого коштувати керівництву "Баварії". Після відставки Юліана Нагельсманна та призначення Томаса Тухеля мюнхенці вилетіли з ЛЧ на стадії 1/8 плей-офф і можуть втратити головний титул у Німеччині.

Ставки та прогнози на чемпіона Німеччини

Перед стартом останнього, 34 туру Бундесліги, дортмундська "Боруссія" лідирує в турнірній таблиці. Підопічні Едіна Терзіча випереджають "Баварію" на два бали. "Джмелі" скористалися регулярними осічками мюнхенців і очолили турнірку навіть попри поразку "Баварії" в очному матчі другого кола.

Усі поєдинки останнього туру розпочнуться одночасно. Доля титулу буде вирішена у заочній боротьбі дортмундців та мюнхенців.

Боруссія Дортмунд
Дортмундці дякують уболівальникам. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

З ким зіграють претенденти?

  • "Боруссія" (Дортмунд) — "Майнц"
  • "Кельн" — "Баварія"

Експерти та букмекери вважають, що команда Едіна Терзіча не проґавить шанс завоювати титул. Чотири останні поєдинки "джмелі" виграли у "карнавальників". А от "козли" відібрали бали у "рекордмайстера" у першому колі. Поєдинок на "Альянц Арені" завершився нічиєю 1:1.

Коефіцієнт на те, що "Боруссія" виграє Бундеслігу, становить 1,72. Зробити ставку на те, що "Баварія" стане чемпіоном, можна з коефіцієнтом 3,11.

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