"Баварія" або "Боруссія": два бали можуть вирішити чемпіонство

Мюллер, Кімміх та Де Лігт на полі. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Долю чемпіонського титулу в німецькій Бундеслізі буде вирішено найближчої суботи. На "Срібну салатницю" претендують мюнхенська "Баварія" та дортмундська "Боруссія".

Вперше за десять років гегемонія "рекордмайстера" може перерватись, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ставки та прогнози на чемпіона Німеччини

Перед стартом останнього, 34 туру Бундесліги, дортмундська "Боруссія" лідирує в турнірній таблиці. Підопічні Едіна Терзіча випереджають "Баварію" на два бали. "Джмелі" скористалися регулярними осічками мюнхенців і очолили турнірку навіть попри поразку "Баварії" в очному матчі другого кола.

Усі поєдинки останнього туру розпочнуться одночасно. Доля титулу буде вирішена у заочній боротьбі дортмундців та мюнхенців.

Дортмундці дякують уболівальникам. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

З ким зіграють претенденти?

"Боруссія" (Дортмунд) — "Майнц"

"Кельн" — "Баварія"

Експерти та букмекери вважають, що команда Едіна Терзіча не проґавить шанс завоювати титул. Чотири останні поєдинки "джмелі" виграли у "карнавальників". А от "козли" відібрали бали у "рекордмайстера" у першому колі. Поєдинок на "Альянц Арені" завершився нічиєю 1:1.

Коефіцієнт на те, що "Боруссія" виграє Бундеслігу, становить 1,72. Зробити ставку на те, що "Баварія" стане чемпіоном, можна з коефіцієнтом 3,11.

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