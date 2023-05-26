"Баварія" або "Боруссія": два бали можуть вирішити чемпіонство
Долю чемпіонського титулу в німецькій Бундеслізі буде вирішено найближчої суботи. На "Срібну салатницю" претендують мюнхенська "Баварія" та дортмундська "Боруссія".
Вперше за десять років гегемонія "рекордмайстера" може перерватись, повідомляє портал Новини.LIVE.
Ідея зміни тренера серед сезону 2022/2023 може дорого коштувати керівництву "Баварії". Після відставки Юліана Нагельсманна та призначення Томаса Тухеля мюнхенці вилетіли з ЛЧ на стадії 1/8 плей-офф і можуть втратити головний титул у Німеччині.
Ставки та прогнози на чемпіона Німеччини
Перед стартом останнього, 34 туру Бундесліги, дортмундська "Боруссія" лідирує в турнірній таблиці. Підопічні Едіна Терзіча випереджають "Баварію" на два бали. "Джмелі" скористалися регулярними осічками мюнхенців і очолили турнірку навіть попри поразку "Баварії" в очному матчі другого кола.
Усі поєдинки останнього туру розпочнуться одночасно. Доля титулу буде вирішена у заочній боротьбі дортмундців та мюнхенців.
З ким зіграють претенденти?
- "Боруссія" (Дортмунд) — "Майнц"
- "Кельн" — "Баварія"
Експерти та букмекери вважають, що команда Едіна Терзіча не проґавить шанс завоювати титул. Чотири останні поєдинки "джмелі" виграли у "карнавальників". А от "козли" відібрали бали у "рекордмайстера" у першому колі. Поєдинок на "Альянц Арені" завершився нічиєю 1:1.
Коефіцієнт на те, що "Боруссія" виграє Бундеслігу, становить 1,72. Зробити ставку на те, що "Баварія" стане чемпіоном, можна з коефіцієнтом 3,11.
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