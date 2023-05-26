"Бавария" или "Боруссия": два балла могут решить чемпионство

Мюллер, Киммих и Де Лигт на поле. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Судьба чемпионского титула в немецкой Бундеслиге будет решена в ближайшую субботу. На "Серебряную салатницу" претендуют мюнхенская "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

Впервые за десять лет гегемония "рекордмайстера" может прерваться, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Идея смены тренера посреди сезона 2022/2023 может дорого стоить руководству "Баварии". После отставки Юлиана Нагельсманна и назначения Томаса Тухеля мюнхенцы вылетели из ЛЧ на стадии 1/8 плей-офф и могут лишиться главного титула в Германии.

Ставки и прогнозы на чемпиона Германии

Перед стартом последнего, 34-го тура Бундеслиги, дортмундская "Боруссия" лидирует в турнирной таблице. Подопечные Эдина Терзича опережают "Баварию" на два очка. "Шмели" воспользовались регулярными осечками мюнхенцев и возглавили турнирку даже несмотря на поражение "Баварии" в очном матче второго круга.

Все поединки последнего тура начнутся в одно время. Судьба титула будет решена в заочной борьбе дортмундцев и мюнхенцев.

Дортмундцы благодарят болельщиков. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

С кем сыграют претенденты?

"Боруссия" (Дортмунд) — "Майнц"

"Кельн" — "Бавария"

Эксперты и букмекеры считают, что команда Эдина Терзича не упустит шанс завоевать титул. Четыре последних поединка "шмели" выиграли у "карнавальщиков". А вот "козлы" отобрали баллы у "рекордмайстера" в первом круге. Поединок на "Альянц Арене" завершился ничьей 1:1.

Коэффициент на то, что "Боруссия" выиграет Бундеслигу, составляет 1,72. Сделать ставку на то, что "Бавария" станет чемпионом, можно с коэффициентом 3,11.

Напомним, защитник Серхио Рамос последовал примеру Лионеля Месси и отказал "ПСЖ".

Мудрик в матче с "МЮ" чуть не забил гол и получил высокую оценку.

Тренер Андрей Шевченко назвал лучшего футболиста "Милана".

Свитолина впервые почти за три года в полуфинале турнира WTA: кто следит за дочерью.

Аргентинец Лео Месси может остаться в "ПСЖ", приготовившем щедрое предложение.