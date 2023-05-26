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"Бавария" или "Боруссия": два балла могут решить чемпионство

26 мая 2023 20:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Бавария" или "Боруссия": два балла могут решить чемпионство
Мюллер, Киммих и Де Лигт на поле. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Судьба чемпионского титула в немецкой Бундеслиге будет решена в ближайшую субботу. На "Серебряную салатницу" претендуют мюнхенская "Бавария" и дортмундская "Боруссия". 

Впервые за десять лет гегемония "рекордмайстера" может прерваться, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Идея смены тренера посреди сезона 2022/2023 может дорого стоить руководству "Баварии". После отставки Юлиана Нагельсманна и назначения Томаса Тухеля мюнхенцы вылетели из ЛЧ на стадии 1/8 плей-офф и могут лишиться главного титула в Германии.  

Ставки и прогнозы на чемпиона Германии 

Перед стартом последнего, 34-го тура Бундеслиги, дортмундская "Боруссия" лидирует в турнирной таблице. Подопечные Эдина Терзича опережают "Баварию" на два очка. "Шмели" воспользовались регулярными осечками мюнхенцев и возглавили турнирку даже несмотря на поражение "Баварии" в очном матче второго круга. 

Все поединки последнего тура начнутся в одно время. Судьба титула будет решена в заочной борьбе дортмундцев и мюнхенцев. 

Боруссия Дортмунд
Дортмундцы благодарят болельщиков. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

С кем сыграют претенденты? 

  • "Боруссия" (Дортмунд) — "Майнц" 
  • "Кельн" — "Бавария" 

Эксперты и букмекеры считают, что команда Эдина Терзича не упустит шанс завоевать титул. Четыре последних поединка "шмели" выиграли у "карнавальщиков". А вот "козлы" отобрали баллы у "рекордмайстера" в первом круге. Поединок на "Альянц Арене" завершился ничьей 1:1. 

Коэффициент на то, что "Боруссия" выиграет Бундеслигу, составляет 1,72. Сделать ставку на то, что "Бавария" станет чемпионом, можно с коэффициентом 3,11. 

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