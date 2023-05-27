"Боруссия" теряет золото Бундеслиги, а "Бавария" бьет чемпионский рекорд

Мюнхенцы выиграли 11-й подряд чемпионский титул. Фото: Reuters/THILO SCHMUELGEN

В матче последнего тура немецкой Бундеслиги дортмундской "Боруссии" предстояло победить, чтобы оформить чемпионский титул и прервать доминирование "Баварии". Но именно мюнхенцы выиграли 11-й подряд чемпионский титул, являющийся рекордом среди топ-5 европейских чемпионатов.

Подробности драматической концовки Чемпионата Германии в материале Новини.LIVE.

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Команды играли параллельно. У Дортмунда было преимущество над Мюнхеном в 2 очка, но "шмели" неожиданно начали против "Майнца" из двух пропущенных от Ганче-Ольсена и Онисиво. Между этими голами "Боруссия" могла отыграться с пенальти, но удар с 11-метрового не использовал Алле.

Все решил Мусиала

"Бавария" в это время вела почти весь матч против "Кельна". На 8-й минуте открыл счет Коман, но в конце едва не потеряли Серебряную салатницу, когда на 82-й мяч попал в руку Гнабри, а с пенальти забил Любичич. Решающий чемпионский гол забил только что появившийся на поле Мусиала. Молниеносный выстрел со входа в левый фланг штрафной под дальнюю стойку.

🏆 FC Bayern, Deutscher Meister, ja so heißt er mein Verein,

Ja so war es und so ist es und so wird es immer sein! ❤️🤍 #MiaSanMeister pic.twitter.com/P6e6pzb8tc — FC Bayern Munchen (@FCBayern) May 27, 2023

Для "Боруссии" сравнял Зюле на 90+6, но ничья их уже не спасала. В результате Дортмунд набирает 71 пункт и по дополнительным показателям уступает "Баварии".

Для мюнхенцев это 11-й подряд чемпионский титул, являющийся рекордом среди топ-5 европейских чемпионатов. "Бавария" увеличивает отрыв от "Ювентуса", имевшего 9 подряд чемпионств. Топ-3 в этом рейтинге замыкает "Лион", имевший 7 титулов.

В Лигу чемпионов по итогам сезона в Бундеслиге вышли "Бавария", "Боруссия" Д, "Лейпциг" и "Унион". Вылетели "Шальке" и "Герта", а в переходных матчах сыграет "Штутгарт".

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