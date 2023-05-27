Ребров покинул "Аль-Айн": кто его заменил и возглавит ли тренер сборную Украины

Сергей Ребров напоследок проиграл третий финал подряд с "Аль-Айном". Фото: Twitter/Fabrizio Romano

Сериал под названием переход Сергея Реброва в сборную Украины закручивается и набирает обороты. Главный тренер "Аль-Айна" объявил, что покидает свой пост, а ему сразу нашли замену.

Это произошло после проигранного финала Кубка Лиги ОАЭ, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Сегодняшний матч — мой последний с "Аль-Айном". Я надеялся завершить карьеру в "Аль-Айне", выиграв Кубок лиги ОАЭ. Я благодарю сотрудников клуба и болельщиков, которые поддерживали команду в течение двух сезонов", — сообщил наставник.

Игра против "Аль-Шарджа" завершилась поражением подопечных украинского специалиста со счетом 1:2. Счет в матче был открыт на 30-й минуте. Куамэ Аутон Куадио вывел "Аль-Айн" вперед. Однако уже через 13 минут соперник сравнял счет, а на 10-й добавленной к первому тайму вышел вперед.

Rebrov: Всегда было мое LAST match with Al Ain 👀👀👀👀👀👀👀 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 27, 2023

Украинский вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко в этом поединке не играл из-за травмы.

"Последние два года я провел в этой замечательной команде. Мы сражались в чемпионате, и нам не удалось подготовиться к сегодняшнему матчу. Матч был очень напряженным, но мы проиграли, несмотря на наши усилия и прогресс", — добавил после матча Ребров.

Три поражения в финалах

"Аль-Айн" вместе с Сергеем Ребровым проиграл все 3 финала в кубках: поражение в Суперкубке ОАЭ, Кубке ОАЭ и Кубке лиги. Во всех трех матчах команду украинского наставника обыгрывал Космин Олерой вместе с "Аль-Шарджей".

Ребров возглавлял "Аль-Айн" с 2021 года. За это время он выиграл с командой чемпионат ОАЭ и кубок страны в сезоне 2021/22. В общей сложности он провел 72 матча в должности главного тренера "Аль-Айна", 45 поединков выиграл, 9 проиграл и 18 были сыграны вничью.

Serhiy Rebrov will become the new head coach of Ukraine national team soon — the agreement has been sealed. 🇺🇦🤝🏻 #Ukraine



Після discussions with Slaven Bilić, план является происходящим с Rebrov; it will be official soon. pic.twitter.com/MeMb8w9FGt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 18 мая, 2023

Вероятно, что продолжит карьеру тренер во главе сборной Украины. Об этом недавно писал известный инсайдер Фабрицио Романо. А вместо Реброва "Аль-Айн" сразу назначил Альфреда Схредера, тренировавшего нидерландский "Аякс".

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