Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ребров покинул "Аль-Айн": кто его заменил и возглавит ли тренер сборную Украины arrow

Ребров покинул "Аль-Айн": кто его заменил и возглавит ли тренер сборную Украины

27 мая 2023 22:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Ребров покинул "Аль-Айн": кто его заменил и возглавит ли тренер сборную Украины
Сергей Ребров напоследок проиграл третий финал подряд с "Аль-Айном". Фото: Twitter/Fabrizio Romano
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Сериал под названием переход Сергея Реброва в сборную Украины закручивается и набирает обороты. Главный тренер "Аль-Айна" объявил, что покидает свой пост, а ему сразу нашли замену.

Это произошло после проигранного финала Кубка Лиги ОАЭ, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Сегодняшний матч — мой последний с "Аль-Айном". Я надеялся завершить карьеру в "Аль-Айне", выиграв Кубок лиги ОАЭ. Я благодарю сотрудников клуба и болельщиков, которые поддерживали команду в течение двух сезонов", — сообщил наставник.

Игра против "Аль-Шарджа" завершилась поражением подопечных украинского специалиста со счетом 1:2. Счет в матче был открыт на 30-й минуте. Куамэ Аутон Куадио вывел "Аль-Айн" вперед. Однако уже через 13 минут соперник сравнял счет, а на 10-й добавленной к первому тайму вышел вперед.

Украинский вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко в этом поединке не играл из-за травмы.

"Последние два года я провел в этой замечательной команде. Мы сражались в чемпионате, и нам не удалось подготовиться к сегодняшнему матчу. Матч был очень напряженным, но мы проиграли, несмотря на наши усилия и прогресс", добавил после матча Ребров.

Три поражения в финалах

"Аль-Айн" вместе с Сергеем Ребровым проиграл все 3 финала в кубках: поражение в Суперкубке ОАЭ, Кубке ОАЭ и Кубке лиги. Во всех трех матчах команду украинского наставника обыгрывал Космин Олерой вместе с "Аль-Шарджей".

Ребров возглавлял "Аль-Айн" с 2021 года. За это время он выиграл с командой чемпионат ОАЭ и кубок страны в сезоне 2021/22. В общей сложности он провел 72 матча в должности главного тренера "Аль-Айна", 45 поединков выиграл, 9 проиграл и 18 были сыграны вничью.

Вероятно, что продолжит карьеру тренер во главе сборной Украины. Об этом недавно писал известный инсайдер Фабрицио Романо. А вместо Реброва "Аль-Айн" сразу назначил Альфреда Схредера, тренировавшего нидерландский "Аякс".

В матче последнего тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" драматически отдала золотые награды "Баварии".

Шевченко назвал лучшего футболиста "Милана".

Мудрик чуть не спас "Челси" и получил высокую оценку.

Напомним, бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук сменил гражданство.

Элина Свитолина стала победительницей грунтового турнира WTA 250 во французском Страсбурге.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас