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Мудрик не грав, Забарний відіграв всю гру, але поступився травмованому Миколенко

28 травня 2023 23:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мудрик не грав, Забарний відіграв всю гру, але поступився травмованому Миколенко
Забарний отримав середній бал за гру з "Евертоном". Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

В останньому турі англійської Прем'єр-ліги серед трьох українців зіграв лише Ілля Забарний. Віталій Миколенко пропускав матч через травму, але його команда врятувалась від вильоту, а Михайло Мудрик так й не вийшов на поле.

Подробиці виступу гравців збірної України в АПЛ в матеріалі Новини.LIVE.

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Миколенко не міг допомогти у фінішному турі "Евертону", який висів над зоною вильоту. У паралельному поєдинку "Лестер" зустрічався з "Вест Хемом". Поразка від "Борнмута" за умови того, що "лиси" переможуть "молотобійців", коштувала б "ірискам" місця в АПЛ. Натомість "вишенькам" виліт в Чемпіоншип не загрожував.

Миколенко не потрапив навіть у заявку на матч через травму. А от Забарний з'явився на полі з перших хвилин. Ліверпульці створили більше гольових епізодів в першій поливні — 3:0 за ударами у площину воріт.

Але забити вийшло лише після перерви — відзначився Абдулай Дукуре. На 57 хвилині відскок перед чужим штрафним він потужним ударом злету поцілив в правий кут. 

Ілля Забарний провів на полі увесь матч та отримав середню оцінку (6.9) серед оборонців Борнмута за версією порталу SofaScore.

Отже, "Евертон" зберіг прописку в АПЛ (36 очок). "Вишні" фінішували на 15-й сходинці (39 балів). Лестер вилітає у Чемпіоншип попри перемогу над "Вест Хемом" (2:0).

Мудрик провів гру на лаві для запасних

Водночас Михайло Мудрик весь матч проти "Ньюкаслу" провів на лаві для запасних. "Сороки" гарантували собі місце у Лізі чемпіонів та могли зачепитись за бронзу, але для цього потрібно було обігравати "Челсі", які закінчували сезон у середині турнірної таблиці, та сподівалися на втрату очок МЮ.

У підсумку "Манчестер Юнайтед" свій матч проти "Фулгема" виграв, а "Ньюкасл" та "Челсі" зіграли внічию 1:1. Забивали Гордон та Тріпп’єр у власні ворота.

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