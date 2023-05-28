"Шахтер" уверенно разгромил "Днепр-1" и стал чемпионом УПЛ

Донецкий клуб в 14-е выиграл Чемпионат Украины. Фото: Twitter/FC SHAKHTAR DONETSK

Донецкий "Шахтер" снял все вопросы в чемпионской гонке сезона 2022/2023 в украинской Премьер-лиге. В решающем очном противостоянии "горняки" разбили "Днепр-1" со счетом 3:0, не обошлось без драки.

Подробности чемпионского матча в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Еще недавно Игорь Йовичевич тренировал "Днепр-1", теперь он боролся со своим бывшим клубом за золото УПЛ в предпоследний тур в роли наставника "Шахтера".

За 2 тура до конца разница между клубами составляла 5 баллов благодаря потере очков днепрян против "Ворсклы", но донецкая команда решила поставить окончательную точку в противостоянии и доказала, кто сейчас лучший клуб в стране.

Ход матча

"Шахтер" — "Днепр-1" — 3:0

Голы: Бондаренко, 9, Сикан, 55, Степаненко, 59



"Шахтер": Трубин — Конопля (Михайличенко, 31), Бондарь, Ракицкий, Матвиенко — Степаненко — Зубков (Швед, 82), Бондаренко (Назарина, 82), Судаков, Криськив (Топалов, 71) — Сикан (Келси, 70).

"Днепр-1": Рыбак — Е. Пасич, Адамюк, Сарапий, Каплиенко (Хайнер, 62) — Танковский (Когут, 66) — Гуцуляк, Пихаленок, Бланко (Рубчинский, 62), Пеглоу — Довбык.



Предупреждение: Швед — Бланко, Хайнер



На 90+6-й минуте были изъяты Жоан Пеглоу (Днепр-1), Егор Назарина (Шахтер), Анатолий Трубин (Шахтер), Виталий Федоров (Днепр-1) (все неспортивное поведение).

Хозяева успешно начали матч. Забили быстрый гол и выиграли необходимый процент морали. После прессинга Степаненко отважился на удар издалека, выстрел заблокировали, однако первым на подборе оказался Бондаренко. Артем тоже приложился, пробив немного точнее, но Рыбак не дотянулся.

Коллектив Кучера плохо распоряжался мячом, много фолил, гости обрезались в центре поля. Довбик не получал необходимых передач от Пихаленка, которого закрыл защиту "горняков". У Артема можно упомянуть лишь дальний удар, заблокированный Ракицким.

В начале второго тайма "Шахтер" добил соперников дважды за 4 минуты. Сначала Зубков красиво вырезал пас на Сикана, прервавшего голевую засуху. А последний гвоздь забил Степанко и снова дальним орудием — 3:0.

Закончился матч скандальной потасовкой. Назарина, постелившийся в жесткий подкат против Пеглоу, что привело к кулачному бою между игроками. В итоге у Ракицкого разбита бровь, красные получили Назарина, Пеглоу, Трубин и Федоров (последний был в запасе).

🧡 МЫ – «ШАХТАРЬ»! ⚒ МЫ – ЧЕМПИОНЫ УКРАИНЫ 🇺🇦



🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆



Спасибо Вооруженным Силам Украины за возможность играть в футбол в родной стране! Слава Украине! #Шахтер #Украина #ШахтерЧемпион pic.twitter.com/mx5Gx9slHD — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 28, 2023

Итак, "Шахтер" — чемпион. А у "Днепра-1" впереди борьба за серебро с "Зарей", которая победила со счетом 2:0 "Александрию" на выезде и сравнялась по очкам с командой Кучера. "Днепр-1" в последнем туре играет против "Кривбасса" дома, а "Заря" против "Минаю" на выезде.

Украинский боксер Александр Усик в честь выхода житомирского "Полесья" в УПЛ представил руководству команды ценный подарок.

Мудрик чуть не спас "Челси" и получил высокую оценку.

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров объявил, что покидает свой пост, а ему сразу нашли замену.

Элина Свитолина стала победительницей грунтового турнира WTA 250 во французском Страсбурге.