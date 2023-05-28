"Шахтар" впевнено розгромив "Дніпро-1" та став чемпіоном УПЛ

Донецький клуб в 14-те виграв Чемпіонат України. Фото: Twitter/FC SHAKHTAR DONETSK

Донецький "Шахтар" зняв усі питання у чемпіонських перегонах сезону 2022/2023 в українській Прем'єр-лізі. У вирішальному очному протистоянні "гірники" розтрощили "Дніпро-1" з рахунком 3:0, не обійшлося без бійки.

Подробиці чемпіонського матчу в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Ще нещодавно Ігор Йовічевіч тренував "Дніпро-1", тепер він боровся зі своїм колишнім клубом за золото УПЛ до передостаннього туру у ролі наставника "Шахтаря".

За 2 тури до кінця різниця між клубами становила 5 балів завдяки втраті очок дніпрян проти "Ворскли", але донецька команда вирішила поставити остаточну крапку у протистоянні та довів, хто зараз найкращий клуб в країні.

Хід матчу

"Шахтар" — "Дніпро-1" — 3:0

Голи: Бондаренко, 9, Сікан, 55, Степаненко, 59



"Шахтар": Трубін — Конопля (Михайліченко, 31), Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Зубков (Швед, 82), Бондаренко (Назарина, 82), Судаков, Криськів (Топалов, 71) — Сікан (Келсі, 70).

"Дніпро-1": Рибак — Є. Пасіч, Адамюк, Сарапій, Каплієнко (Хайнер, 62) — Танковський (Когут, 66) — Гуцуляк, Піхальонок, Бланко (Рубчинський, 62), Пеглоу — Довбик.



Попередження: Швед — Бланко, Хайнер



На 90+6-й хвилині були вилучені Жоан Пеглоу (Дніпро-1), Єгор Назарина (Шахтар), Анатолій Трубін (Шахтар), Віталій Федорів (Дніпро-1) (усі неспортивна поведінка).

Господарі вдало розпочали матч. Забили швидкий гол та виграли необхідний відсоток моралі. Після пресингу Степаненко наважився на удар здалеку, постріл заблокували, проте першим на підборі опинився Бондаренко. Артем теж приклався, пробивши лише трохи точніше, але Рибак не дотягнувся.

Колектив Кучера погано розпоряджався м'ячем, багато фолив, гості обрізались у центрі поля. Довбик не отримував необхідних передач від Піхальонка, якого закрив захист "гірників". У Артема можна згадати лише дальній удар, який заблокував Ракицький.

На початку другого тайму "Шахтар" добив суперників двічі за 4 хвилини. Спочатку Зубков красиво вирізав пас на Сікана, який перервав гольову засуху. А останній цвях забив Степанко й знову дальньою гарматою — 3:0.

Закінчився матч скандальною бійкою. Назарина, постелився в жорсткий підкат проти Пеглоу, що призвело до кулачного бою між гравцями. У підсумку у Ракіцького розбита бров, червоні отримали Назарина, Пеглоу, Трубін та Федорів (останній був у запасі).

🧡 МИ – «ШАХТАР»! ⚒ МИ – ЧЕМПІОНИ УКРАЇНИ 🇺🇦



🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆



Дякуємо Збройним Силам України за нагоду грати у футбол у рідній країні! Слава Україні!#Shakhtar #Україна #ШахтарЧемпіон pic.twitter.com/mx5Gx9slHD — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 28, 2023

Отже, "Шахтар" – чемпіон. А у “Дніпра-1” попереду боротьба за срібло із “Зорею”, яка перемогла з рахунком 2:0 “Олександрію” на виїзді та зрівнялась по очках з командою Кучера. "Дніпро-1" в останньому турі грає проти "Кривбасу" вдома, а "Зоря" проти "Минаю" на виїзді.

Український боксер Олександр Усик на честь виходу житомирського "Полісся" в УПЛ презентував керівництву команди цінний подарунок.

Мудрик мало не врятував "Челсі" й отримав високу оцінку.

Головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров оголосив, що покидає свою посаду, а йому одразу знайшли заміну.

Еліна Світоліна стала переможницею грунтового турніру WTA 250 у французькому Страсбурзі.