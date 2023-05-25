Журналистка поздравила "Шахтер" и показала глубокое декольте
Донецкий "Шахтер" отпраздновал свой 87 день рождения. Клуб получил поздравления от болельщиков со всего мира.
Украинская журналистка Ольга Каленчук присоединилась к торжеству "горняков" и показала свое поздравления в Instagram.
Ольга Каленчук стала известной после того, как начала работать ведущей на клубном телеканале донецкого "Шахтера". Девушка не забыла поздравить "горняков" с праздником, адресовав клубу теплые слова.
Журналистка, которая родилась в Донецке, написала, что с детства болела за "Шахтер". Она призналась, что счастлива быть частью оранжево-черной семьи.
"Очень благодарна за все победы, за взлеты и падения. Сколько ярких эмоций и воспоминаний ты подарил мне, сколько прямых эфиров, сюжетов и интервью было сделано. Обожаю каждого с кем работали, с кем сейчас работаем", — написала Ольга Каленчук.
Горячие фото ведущей
Девушка опубликовала несколько рабочих фотографий и видео, на которых оказались и звезды донецкого "Шахтера". Среди них оказались директор клуба по футболу Дарио Срна и капитан команды Тарас Степаненко.
Каленчук не только талантливая ведущая, но и эффектная журналистка. Модельная внешность позволяет ей радовать поклонников пикантными снимками и горячими фотосессиями.
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