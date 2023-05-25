Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Журналистка поздравила "Шахтер" и показала глубокое декольте arrow

Журналистка поздравила "Шахтер" и показала глубокое декольте

25 мая 2023 20:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Журналистка поздравила "Шахтер" и показала глубокое декольте
Ольга Каленчук на стадионе. Фото: instagram.com/olga_kalenchuk
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" отпраздновал свой 87 день рождения. Клуб получил поздравления от болельщиков со всего мира. 

Украинская журналистка Ольга Каленчук присоединилась к торжеству "горняков" и показала свое поздравления в Instagram

Читайте также:

Ольга Каленчук стала известной после того, как начала работать ведущей на клубном телеканале донецкого "Шахтера". Девушка не забыла поздравить "горняков" с праздником, адресовав клубу теплые слова. 

Каленчук и Степаненко
Ольга Каленчук и Тарас Степаненко. Фото: instagram.com/olga_kalenchuk

Журналистка, которая родилась в Донецке, написала, что с детства болела за "Шахтер". Она призналась, что счастлива быть частью оранжево-черной семьи. 

"Очень благодарна за все победы, за взлеты и падения. Сколько ярких эмоций и воспоминаний ты подарил мне, сколько прямых эфиров, сюжетов и интервью было сделано. Обожаю каждого с кем работали, с кем сейчас работаем", — написала Ольга Каленчук. 

Ольга Каленчук
Ольга Каленчук на работе и в студии. Фото: instagram.com/olga_kalenchuk

Горячие фото ведущей

Девушка опубликовала несколько рабочих фотографий и видео, на которых оказались и звезды донецкого "Шахтера". Среди них оказались директор клуба по футболу Дарио Срна и капитан команды Тарас Степаненко. 

Ольга Каленчук
Ольга Каленчук позирует перед камерой. Фото: instagram.com/olga_kalenchuk

Каленчук не только талантливая ведущая, но и эффектная журналистка. Модельная внешность позволяет ей радовать поклонников пикантными снимками и горячими фотосессиями. 

Напомним, девушка Владислава Супряги из "Динамо" расстегнула рубашку и показала стройное тело.

Хавбек "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко поделился мнением о карьере в ОАЭ.

Руслан Малиновский может уйти из "Марселя".

Эксперт объяснил, почему Виктор Цыганков должен остаться в "Жироне". 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Вадим Столар: Вынужденные переселенцы узнают столицу благодаря нашему проекту "Знакомься: Киев!"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас