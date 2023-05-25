Журналистка поздравила "Шахтер" и показала глубокое декольте

Ольга Каленчук на стадионе. Фото: instagram.com/olga_kalenchuk

Донецкий "Шахтер" отпраздновал свой 87 день рождения. Клуб получил поздравления от болельщиков со всего мира.

Украинская журналистка Ольга Каленчук присоединилась к торжеству "горняков" и показала свое поздравления в Instagram.

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Ольга Каленчук стала известной после того, как начала работать ведущей на клубном телеканале донецкого "Шахтера". Девушка не забыла поздравить "горняков" с праздником, адресовав клубу теплые слова.

Ольга Каленчук и Тарас Степаненко. Фото: instagram.com/olga_kalenchuk

Журналистка, которая родилась в Донецке, написала, что с детства болела за "Шахтер". Она призналась, что счастлива быть частью оранжево-черной семьи.

"Очень благодарна за все победы, за взлеты и падения. Сколько ярких эмоций и воспоминаний ты подарил мне, сколько прямых эфиров, сюжетов и интервью было сделано. Обожаю каждого с кем работали, с кем сейчас работаем", — написала Ольга Каленчук.

Ольга Каленчук на работе и в студии. Фото: instagram.com/olga_kalenchuk

Горячие фото ведущей

Девушка опубликовала несколько рабочих фотографий и видео, на которых оказались и звезды донецкого "Шахтера". Среди них оказались директор клуба по футболу Дарио Срна и капитан команды Тарас Степаненко.

Ольга Каленчук позирует перед камерой. Фото: instagram.com/olga_kalenchuk

Каленчук не только талантливая ведущая, но и эффектная журналистка. Модельная внешность позволяет ей радовать поклонников пикантными снимками и горячими фотосессиями.

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