Журналістка привітала "Шахтар" та показала глибоке декольте

Ольга Каленчук на стадіоні Фото: instagram.com/olga_kalenchuk

Донецький "Шахтар" відсвяткував свій 87-й день народження. Клуб отримав вітання від уболівальників з усього світу.

Українська журналістка Ольга Каленчук приєдналася до урочистостей "гірників" та показала своє привітання в Instagram.

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Ольга Каленчук стала відомою після того, як почала працювати ведучою на клубному телеканалі донецького "Шахтаря". Дівчина не забула привітати "гірників" зі святом, адресувавши клубу теплі слова.

Ольга Каленчук та Тарас Степаненко. Фото: instagram.com/olga_kalenchuk

Журналістка, яка народилася у Донецьку, написала, що з дитинства вболівала за "Шахтар". Вона зізналася, що щаслива бути частиною оранжево-чорної родини.

"Дуже вдячна за всі перемоги, за злети та падіння. Скільки яскравих емоцій та спогадів ти подарував мені, скільки прямих ефірів, сюжетів та інтерв'ю було зроблено. Люблю кожного з ким працювали, з ким зараз працюємо", — написала Ольга Каленчук.

Ольга Каленчук на роботі та в студії. Фото: instagram.com/olga_kalenchuk

Гарячі фото ведучої

Дівчина опублікувала кілька робочих фотографій та відео, на яких опинились і зірки донецького "Шахтаря". Серед них опинилися директор клубу з футболу Даріо Срна та капітан команди Тарас Степаненко.

Ольга Каленчук позує перед камерою. Фото: instagram.com/olga_kalenchuk

Каленчук не лише талановита ведуча, а й ефектна журналістка. Модельна зовнішність дозволяє їй радувати шанувальників пікантними знімками та гарячими фотосесіями.

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