Журналістка привітала "Шахтар" та показала глибоке декольте
Донецький "Шахтар" відсвяткував свій 87-й день народження. Клуб отримав вітання від уболівальників з усього світу.
Українська журналістка Ольга Каленчук приєдналася до урочистостей "гірників" та показала своє привітання в Instagram.
Ольга Каленчук стала відомою після того, як почала працювати ведучою на клубному телеканалі донецького "Шахтаря". Дівчина не забула привітати "гірників" зі святом, адресувавши клубу теплі слова.
Журналістка, яка народилася у Донецьку, написала, що з дитинства вболівала за "Шахтар". Вона зізналася, що щаслива бути частиною оранжево-чорної родини.
"Дуже вдячна за всі перемоги, за злети та падіння. Скільки яскравих емоцій та спогадів ти подарував мені, скільки прямих ефірів, сюжетів та інтерв'ю було зроблено. Люблю кожного з ким працювали, з ким зараз працюємо", — написала Ольга Каленчук.
Гарячі фото ведучої
Дівчина опублікувала кілька робочих фотографій та відео, на яких опинились і зірки донецького "Шахтаря". Серед них опинилися директор клубу з футболу Даріо Срна та капітан команди Тарас Степаненко.
Каленчук не лише талановита ведуча, а й ефектна журналістка. Модельна зовнішність дозволяє їй радувати шанувальників пікантними знімками та гарячими фотосесіями.
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