Усик унікально привітав президента "Полісся": завдяки кому клуб вийшов в УПЛ

Президент "Полісся" Буткевич одягає пояс чемпіона Усика. Фото: ФК "Полісся"

Український боксер Олександр Усик в черговий раз показав який в нього улюблений футбольний клуб. На честь довгоочікуваного виходу житомирського "Полісся" в УПЛ він презентував керівництву команди цінний подарунок.

Відповідні світлини у своєму офіційному телеграм-каналі виклав футбольний клуб "Полісся", передає Новини.LIVE.

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Олександр прийшов на стадіон, щоб на власні очі побачити завершальну гру "Полісся" в Першій лізі. Команда ще перед зустріччю гарантувала собі вихід до УПЛ. Тому поєдинок проти ЛНЗ мав лише характер із погляду боротьби проти "Оболоні" за золоті нагороди Першої ліги України.

Вже у першому таймі "Полісся" зробило комфортну перевагу у 2 голи над ЛНЗ. Грицук із пенальті та Козак із гри вивели господарів вперед. Перед стартовим свистком в інстаграмі дружини Усика — Катерини з'явилася фотографія її чоловіка на стадіоні.

Наприкінці матчу ЛНЗ відіграло один м’яч завдяки удару Тищенка. Але цього виявилось недостатньо для нічиї. Таким чином "Полісся" за 14 турів набрало 32 бали та випередило на три очки "Оболонь", яка зіграла внічию з Карпатами 1:1.

Пояс чемпіона для президента "Полісся"

Привітати із виходом клуб в УПЛ після гри на футбольне поле вийшов й Олександр Усик. Чемпіон світу з боксу зробив по-справжньому чемпіонський подарунок команді.

Президент клубу Геннадію Буткевичу отримав унікальний пояс WBC у кольорах прапора України, який є лише в одному екземплярі.

Цікаво, що саме 27 травня Буткевич відзначав свій день народження. Йому виповнилось 65 років. Мільярдер зі списку Forbes за два роки на чолі "Полісся" збільшив його бюджет в десятки разів та добився історичного тріумфу, адже клуб з Житомирщини ще ніколи не грав в УПЛ. Його компанія займається видобутком берилію, граніту, графіту, нафти, газу, титану, циркону та інших рідкісноземельних елементів, володіє родовищами в кількох областях України, зокрема в Житомирській.

Нещодавно в інтерв'ю Трибуні Буткевич повідомив, що право на це він отримав в чесній боротьбі на торгах. Видобуте планують в тому числі використовувати для виробництва малих ядерних реакторів. У 2022 році Геннадій інвестував 22 млн доларів у запуск в Житомирі щебеневого заводу. В BGV Group очікують збільшення попиту на цей матеріал в ході відбудови країни після війни.

Як бачимо, на Житомирщині у Буткевича чимало бізнесових інтересів. Цей привело його до "Полісся", яке до 2021 року існувало на кошти місцевого бюджету як комунальне підприємство.

"Коли Україну накрив ковід, був збір бізнесменів в адміністрації президента України. І мені поручили Житомирську область. Я допомагав лікарям, лікарням, людям. В тому числі допомагав спорту і футболу, зокрема. Ходив на футбол, дивився. Знаєте, було таке – я допомагаю, а вони програють. А житомиряни люблять футбол, приходять сімʼями. Стало трохи образливо. Підійшов до мера, а він каже, що треба було більше [грошей дати]. Я подумав, якщо більше, то вже самому хочеться керувати процесом. Так і пішло. Тепер клуб у приватній власності", – каже Буткевич.

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