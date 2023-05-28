Усик уникально поздравил президента "Полесья": благодаря кому клуб вышел в УПЛ

Президент "Полесья" Буткевич одевает пояс чемпиона Усика. Фото: ФК "Полесье"

Украинский боксер Александр Усик в очередной раз показал какой у него любимый футбольный клуб. В честь долгожданного выхода житомирского "Полесья" в УПЛ он представил руководству команды ценный подарок.

Ответные фотографии в своем официальном телеграм-канале выложил футбольный клуб "Полесье" , передает портал Новини.LIVE.

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Александр пришел на стадион, чтобы своими глазами увидеть завершающую игру "Полесье" в Первой лиге. Команда еще перед встречей гарантировала себе выход в УПЛ. Поэтому поединок против ЛНЗ имел только характер с точки зрения борьбы против "Оболони" за золотые награды Первой лиги Украины.

Уже в первом тайме "Полесье" сделало комфортное преимущество в 2 гола над ЛНЗ. Грицук с пенальти и Козак из игры вывели хозяев вперед. Перед стартовым свистком в инстаграме жены Усика — Екатерины появилась фотография ее мужа на стадионе.

В конце матча ЛНЗ отыграл один мяч благодаря удару Тищенко. Но этого оказалось недостаточно для ничьей. Таким образом "Полесье" за 14 туров набрало 32 балла и опередило три очка "Оболонь", которая сыграла вничью с Карпатами 1:1.

Пояс чемпиона для президента "Полесье"

Поздравить с выходом клуб в УПЛ после игры на футбольное поле вышел Александр Усик. Чемпион мира по боксу сделал по-настоящему чемпионский подарок команде.

Президент клуба Геннадию Буткевичу получил уникальный пояс WBC в цветах флага Украины, который есть только в одном экземпляре.

Интересно, что 27 мая Буткевич отмечал свой день рождения. Ему исполнилось 65 лет. Миллиардер из списка Forbes за два года во главе "Полесья" увеличил его бюджет в десятки раз и добился исторического триумфа, ведь клуб из Житомира еще никогда не играл в УПЛ.

Его компания занимается добычей бериллия, гранита, графита, нефти, газа, титана, циркона и других редкоземельных элементов, владеет месторождениями в нескольких областях Украины, в частности, в Житомирской.

Недавно в интервью Трибуне Буткевич сообщил, что право на это получил в честной борьбе на торгах. Извлеченное планируют, в том числе использовать для производства малых ядерных реакторов. В 2022 году Геннадий инвестировал 22 млн. долларов в запуск в Житомире щебеночного завода. В BGV Group ожидают увеличения спроса на этот материал в ходе восстановления страны после войны.

Как видим, в Житомирской области у Буткевича немало бизнес-интересов. Этот привел его в "Полесье", которое до 2021 года существовало на средства местного бюджета как коммунальное предприятие.

"Когда Украину накрыл ковид, был сбор бизнесменов в администрации президента Украины. И мне поручили Житомирскую область. Я помогал врачам, больницам, людям. В том числе помогал спорту и футболу, в частности. Ходил на футбол, смотрел. Знаете, было такое – я помогаю, а они проиграют. А житомирцы любят футбол, приходят семьями. Стало немного обидно. Подошел к мэру, а он говорит, что надо было больше [денег дать].Я подумал, если больше, то уже самому хочется управлять процессом. Пошло. Теперь клуб в частной собственности", — говорит Буткевич.

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