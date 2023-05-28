Ракіцькому розбили обличчя, і він став у ворота внаслідок бійки в матчі "Шахтар" — "Дніпро-1"
Неймовірним скандалом завершився центральний матч за чемпіонство в УПЛ між "Шахтарем" та "Дніпром-1". Вже у додатковому часі між футболістами команд сталась сутичка, яка призвела до масової бійки.
Більше за всіх постраждав Ярослав Ракіцький, якому розсікли брову, передає портал Новини.LIVE.
Інцидент трапився на другій доданій хвилині основного часу, коли рахунок був вже 3:0 та було зрозуміло, що саме "гірники" напряму проходять в груповий раунд Ліги чемпіонів.
Команди вже нібито були готові йти у роздягальню, але Єгор Назаріна пішов у жорсткий підкат проти бразильського легіонера дніпрян Пеглоу. 21-річний нападник як підкошений впав на газон, корчачись від неймовірного болю, але вже наступного моменту повністю зцілився, схопився і почав пхати українцю.
До товкучок приєдналась решта футболістів обох команд, й запекла бійка стінка на стінку спалахувала кілька разів. Особливо дісталося Ярославу Ракіцькому, в якого кров залила обличчя, активним був П’ятов, розмахував ногами Корнієнко.
4 червоних, але чому вилучили Трубіна
За підсумками тривалого розбирання Монзуль показала 4 червоні картки, які отримали Пеглоу, Назаріна, запасний Федорів а також Трубін. От за що саме воротар, чесно кажучи, не зрозуміло. Він навпаки намагався відтягнути дніпрянина, який душив одного з його партнерів.
Після цього воротарські рукавички приміряв той самий Ракіцький, але в гру вступити він вже не встиг. Дочекаємося рішення контрольно-дисциплінарного комітету, який може дискваліфікувати ще когось з учасників бійки на кілька матчів.
"Я розумію емоції й все, але це не красить футбол. Треба тримати емоції при собі. Тим більше наразі у нас в країні відбуваються важкі події, й бійка не красить ані одну, ані іншу команду", — сказав після матчу Тарас Степаненко.
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