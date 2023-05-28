Ракіцькому розбили обличчя, і він став у ворота внаслідок бійки в матчі "Шахтар" — "Дніпро-1"

Інцидент стався в компенсований час. Фото: ФК "Шахтар"

Неймовірним скандалом завершився центральний матч за чемпіонство в УПЛ між "Шахтарем" та "Дніпром-1". Вже у додатковому часі між футболістами команд сталась сутичка, яка призвела до масової бійки.

Більше за всіх постраждав Ярослав Ракіцький, якому розсікли брову, передає портал Новини.LIVE.

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Інцидент трапився на другій доданій хвилині основного часу, коли рахунок був вже 3:0 та було зрозуміло, що саме "гірники" напряму проходять в груповий раунд Ліги чемпіонів.

Команди вже нібито були готові йти у роздягальню, але Єгор Назаріна пішов у жорсткий підкат проти бразильського легіонера дніпрян Пеглоу. 21-річний нападник як підкошений впав на газон, корчачись від неймовірного болю, але вже наступного моменту повністю зцілився, схопився і почав пхати українцю.

До товкучок приєдналась решта футболістів обох команд, й запекла бійка стінка на стінку спалахувала кілька разів. Особливо дісталося Ярославу Ракіцькому, в якого кров залила обличчя, активним був П’ятов, розмахував ногами Корнієнко.

4 червоних, але чому вилучили Трубіна

За підсумками тривалого розбирання Монзуль показала 4 червоні картки, які отримали Пеглоу, Назаріна, запасний Федорів а також Трубін. От за що саме воротар, чесно кажучи, не зрозуміло. Він навпаки намагався відтягнути дніпрянина, який душив одного з його партнерів.

Після цього воротарські рукавички приміряв той самий Ракіцький, але в гру вступити він вже не встиг. Дочекаємося рішення контрольно-дисциплінарного комітету, який може дискваліфікувати ще когось з учасників бійки на кілька матчів.

"Я розумію емоції й все, але це не красить футбол. Треба тримати емоції при собі. Тим більше наразі у нас в країні відбуваються важкі події, й бійка не красить ані одну, ані іншу команду", — сказав після матчу Тарас Степаненко.

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