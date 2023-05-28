Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ракицкому разбили лицо, и он стал в ворота в результате драки в матче "Шахтер" — "Днепр-1" arrow

Ракицкому разбили лицо, и он стал в ворота в результате драки в матче "Шахтер" — "Днепр-1"

28 мая 2023 21:27
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Ракицкому разбили лицо, и он стал в ворота в результате драки в матче "Шахтер" — "Днепр-1"
Инцидент произошел в компенсированное время. Фото: ФК "Шахтер"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Невероятным скандалом завершился центральный матч за чемпионство в УПЛ между "Шахтером" и "Днепром-1" . Уже в дополнительном времени между футболистами команд произошло столкновение, которое привело к массовой драке.

Больше всех пострадал Ярослав Ракицкий, которому рассекли бровь, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Инцидент произошел на второй добавленной минуте основного времени, когда счет был уже 3:0 и было понятно, что именно "горняки" проходят в групповой раунд Лиги чемпионов.

Команды уже были готовы идти в раздевалку, но Егор Назарина пошел в жесткий подкат против бразильского легионера днепрян Пеглоу. 21-летний нападающий как подкошенный упал на газон, корчась от невероятной боли, но уже на следующий момент полностью исцелился, вскочил и стал толкать украинца.

К толкучкам присоединились остальные футболисты обеих команд, и ожесточенная потасовка стенка на стенку вспыхивала несколько раз. Особенно досталось Ярославу Ракицкому, у которого кровь залила лицо, активным был Пятов, размахивал ногами Корниенко.

4 красных, но почему удалили Трубина

По итогам длительной разборки Монзуль показала 4 красных карточки, которые получили Пеглоу, Назарина, запасной Федоров и Трубин. Вот за что именно вратарь, честно говоря, непонятно. Он наоборот пытался оттащить днепрянина, душившего одного из его партнеров.

После этого вратарские перчатки примерил тот же Ракицкий, но в игру вступить он уже не успел. Дождемся решения контрольно-дисциплинарного комитета, который может дисквалифицировать еще одного из участников драки на несколько матчей.

"Я понимаю эмоции и все, но это не красит футбол. Надо держать эмоции при себе. Тем более, сейчас у нас в стране происходят тяжелые события, и драка не красит ни одну, ни другую команду", — сказал после матча Тарас Степаненко.

Украинский боксер Александр Усик в честь выхода житомирского "Полесья" в УПЛ представил руководству команды ценный подарок.

Мудрик чуть не спас "Челси" и получил высокую оценку.

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров объявил, что покидает свой пост, а ему сразу нашли замену.

Элина Свитолина стала победительницей грунтового турнира WTA 250 во французском Страсбурге.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас