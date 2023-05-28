Ракицкому разбили лицо, и он стал в ворота в результате драки в матче "Шахтер" — "Днепр-1"

Инцидент произошел в компенсированное время. Фото: ФК "Шахтер"

Невероятным скандалом завершился центральный матч за чемпионство в УПЛ между "Шахтером" и "Днепром-1" . Уже в дополнительном времени между футболистами команд произошло столкновение, которое привело к массовой драке.

Больше всех пострадал Ярослав Ракицкий, которому рассекли бровь, передает портал Новини.LIVE.

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Инцидент произошел на второй добавленной минуте основного времени, когда счет был уже 3:0 и было понятно, что именно "горняки" проходят в групповой раунд Лиги чемпионов.

Команды уже были готовы идти в раздевалку, но Егор Назарина пошел в жесткий подкат против бразильского легионера днепрян Пеглоу. 21-летний нападающий как подкошенный упал на газон, корчась от невероятной боли, но уже на следующий момент полностью исцелился, вскочил и стал толкать украинца.

К толкучкам присоединились остальные футболисты обеих команд, и ожесточенная потасовка стенка на стенку вспыхивала несколько раз. Особенно досталось Ярославу Ракицкому, у которого кровь залила лицо, активным был Пятов, размахивал ногами Корниенко.

4 красных, но почему удалили Трубина

По итогам длительной разборки Монзуль показала 4 красных карточки, которые получили Пеглоу, Назарина, запасной Федоров и Трубин. Вот за что именно вратарь, честно говоря, непонятно. Он наоборот пытался оттащить днепрянина, душившего одного из его партнеров.

После этого вратарские перчатки примерил тот же Ракицкий, но в игру вступить он уже не успел. Дождемся решения контрольно-дисциплинарного комитета, который может дисквалифицировать еще одного из участников драки на несколько матчей.

"Я понимаю эмоции и все, но это не красит футбол. Надо держать эмоции при себе. Тем более, сейчас у нас в стране происходят тяжелые события, и драка не красит ни одну, ни другую команду", — сказал после матча Тарас Степаненко.

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