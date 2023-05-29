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Магучіх оновила рекорд та здобула золоту нагороду

29 травня 2023 10:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Магучіх оновила рекорд та здобула золоту нагороду
Магучіх готується підкорити нову висоту. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги. Спортсменці не було рівних у марокканському Рабаті.

Магучіх знову покращила власні показники, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на результати турніру.

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Українська команда з легкої атлетики успішно виступила на другому етапі сезону-2023 комерційної Діамантової ліги. Лідер збірної України 21-річна Ярослава Магучіх фінішувала першою у стрибках у висоту. Вона встановила нове досягнення та взяла висоту 2,01 м.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх встановила новий рекорд. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Досягнення українок

Магучих пропустила стрибки на 1,81 м та 1,87 м. Своєю чергою висоту 1,95 м вона підкорила з другої спроби. Цей результат забезпечив українській легкоатлетці перемогу на етапі.

Проте Магучіх вирішила підкорити висоту 2,01 м, і це вдалося. Таким чином, Ярослава покращила власний рекорд, який становив 2,00 м.

Українка Ірина Геращенко завершила турнір на другому місці, підкоривши висоту 1,91 м. Її співвітчизника Марина Бех-Романчук також зуміла здобути медаль. У потрійному стрибку 27-річна спортсменка фінішувала другою з результатом 14,65 м. Вона поступилася кубинці Перес Ернандес (14,84 м).

Наступний етап Діамантової ліги другого червня прийме Рим. Загалом нинішній сезон матиме 14 етапів.

Діамантова ліга, 2-й етап, стрибки у висоту

  1. Ярослава Магучіх (Україна) — 2.01 м
  2. Ірина Геращенко (Україна) — 1.91 м
  3. Надія Дубовицька (Казахстан) — 1.87м.

Нагадаємо, в англійській Прем'єр-лізі відбулися матчі останнього туру сезону. Клуби, де виступають українські легіонери, зберегли прописку в еліті.

Захисник Ярослав Ракіцький постраждав під час бійки у матчі "Шахтаря" та "Дніпра-1".

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