Магучіх оновила рекорд та здобула золоту нагороду
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги. Спортсменці не було рівних у марокканському Рабаті.
Магучіх знову покращила власні показники, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на результати турніру.
Українська команда з легкої атлетики успішно виступила на другому етапі сезону-2023 комерційної Діамантової ліги. Лідер збірної України 21-річна Ярослава Магучіх фінішувала першою у стрибках у висоту. Вона встановила нове досягнення та взяла висоту 2,01 м.
Досягнення українок
Магучих пропустила стрибки на 1,81 м та 1,87 м. Своєю чергою висоту 1,95 м вона підкорила з другої спроби. Цей результат забезпечив українській легкоатлетці перемогу на етапі.
Проте Магучіх вирішила підкорити висоту 2,01 м, і це вдалося. Таким чином, Ярослава покращила власний рекорд, який становив 2,00 м.
Українка Ірина Геращенко завершила турнір на другому місці, підкоривши висоту 1,91 м. Її співвітчизника Марина Бех-Романчук також зуміла здобути медаль. У потрійному стрибку 27-річна спортсменка фінішувала другою з результатом 14,65 м. Вона поступилася кубинці Перес Ернандес (14,84 м).
Наступний етап Діамантової ліги другого червня прийме Рим. Загалом нинішній сезон матиме 14 етапів.
Діамантова ліга, 2-й етап, стрибки у висоту
- Ярослава Магучіх (Україна) — 2.01 м
- Ірина Геращенко (Україна) — 1.91 м
- Надія Дубовицька (Казахстан) — 1.87м.
Нагадаємо, в англійській Прем'єр-лізі відбулися матчі останнього туру сезону. Клуби, де виступають українські легіонери, зберегли прописку в еліті.
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