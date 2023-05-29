Тухель може звільнитися з "Баварії" вже сьогодні

Тухель та Саліхаміджич святкують чемпіонство. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

Керівництво мюнхенської "Баварії" незабаром може розпочати пошук нового головного тренера. Наставник команди Томас Тухель готовий залишити цю посаду.

Тухель зробив "Баварію" чемпіоном Німеччини, але його роботу у клубі оцінюють негативно, повідомляє Daily Mail.

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Колишній півзахисник збірної Німеччини Дітмар Хаманн не відкидає, що найближчим часом Томас Тухель оголосить про звільнення з "Баварії". У мюнхенському клубі незадоволені роботою тренера. Призначення 49-річного спеціаліста вважають помилкою.

Звільнення у "Баварії"

Мюнхенці здобули рекордний, одинадцятий поспіль чемпіонський титул у Бундеслізі. Однак це було зроблено на останніх хвилинах поєдинку останнього туру проти "Кельну" (2:1). Крім цього, при Томасі Тухелі "Баварія" вибула з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 плей-офф.

Одночасно з новиною про завоювання чергового титулу стало відомо про "чистки" у керівництві клубу. Генерального директора клубу Хасена Саліхаміджіча та голову правління "Баварії" зі спорту Олівера Кана відправили у відставку. При цьому колишньому воротареві мюнхенців навіть заборонили бути присутніми на церемонії святкування чемпіонства.

Томас Тухель під час матчу із "Кельном". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Віцепрезидент клубу Ян-Крістіан Дрізен змінить Кана. Пізніше стане відомо, хто прийде на зміну Саліхаміджичу. Дітмар Хаманн заявив, що третім звільненим працівником "Баварії" стане Томас Тухель. При цьому тренеру дадуть змогу піти за власним бажанням. Поки не відомо, хто замінить Тухеля на посаді наставника "Баварії".

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