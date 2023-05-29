Цыганков поможет "Жироне" побить клубные рекорды

Виктор Цыганков после матча за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Испанская "Жирона" может впервые в своей истории пробиться в Лигу Конференций УЕФА. Для этого каталонской команде необходимо установить рекорд в Ла Лиге.

Главный тренер команды Мичел верит в шансы "Жироны" накануне последнего матча сезона, сообщает Marca.

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Серия неудачных результатов в чемпионате Испании уменьшила шансы "Жироны" на выход в еврокубки. Команда, в составе которой выступает Виктор Цыганков, должна обыграть прямого конкурента для того, чтобы выйти в Лигу Конференций.

Виктор Цыганков на поле. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Шансы "Жироны" в последнем туре

Главный тренер каталонской команды Мичел напомнил, что никогда раньше в своей истории "Жирона" не набирала 52 очка в элитном дивизионе испанского первенства. В этом году "бело-красным" может покориться этот рубеж.

Перед последним, 38 туром Ла Лиги "Жирона" занимает девятое место в турнирной таблице. Команде необходимо обыграть на выезде "Осасуну" для того, чтобы оказаться на седьмой строчке. Сейчас ее занимает именно коллектив из Памплоны.

На восьмом месте расположился "Атлетик". Для "Жироны" важно, чтобы в последнем туре Ла Лиги эта команда не обыграла мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу". В таком случае "Жирона" окажется на седьмом месте.

В матче против "Осасуны" на поле выйдет сильнейший состав каталонской команды, включая Виктора Цыганкова. Украинский полузащитник сыграл за "Жирону" 18 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.

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