Циганков допоможе "Жироні" побити клубні рекорди

Віктор Циганков після матчу за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Іспанська "Жирона" може вперше у своїй історії пробитися до Ліги Конференцій УЄФА. Для цього каталонській команді необхідно встановити рекорд у Ла-Лізі.

Головний тренер команди Мічел вірить у шанси "Жирони" напередодні останнього матчу сезону, повідомляє Marca.

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Серія невдалих результатів у чемпіонаті Іспанії зменшила шанси "Жирони" на вихід до єврокубків. Команда, у складі якої виступає Віктор Циганков, має обіграти прямого конкурента для того, щоб вийти до Ліги Конференцій.

Віктор Циганков на полі. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Шанси "Жирони" в останньому турі

Головний тренер каталонської команди Мічел нагадав, що ніколи раніше у своїй історії "Жирона" не набирала 52 очки в елітному дивізіоні іспанської першості. Цього року "біло-червоним" може скоритися цей рубіж.

Перед останнім, 38 туром Ла-Ліги "Жирона" посідає дев'яте місце у турнірній таблиці. Команді необхідно обіграти на виїзді "Осасуну" для того, щоб опинитися на сьомому рядку. Нині її займає саме колектив із Памплони.

На восьмому місці розташувався "Атлетік". Для "Жирони" важливо, щоб в останньому турі Ла-Ліги ця команда не обіграла мадридський "Реал" на "Сантьяго Бернабеу". У такому разі "Жирона" опиниться на сьомому місці.

У матчі проти "Осасуни" на поле вийде найсильніший склад каталонської команди, включаючи Віктора Циганкова. Український півзахисник зіграв за "Жирону" 18 матчів, забив три голи та зробив п'ять результативних передач.

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