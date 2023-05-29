Мудрик все ж таки залишить "Челсі": відомі претенденти на гравця

Мудрик на тренуванні. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик може змінити клуб у найближче трансферне міжсезоння. Новий тренерський штаб не вбачає місця для українця в основі команди.

"Челсі" збирається віддати Мудрика в оренду, повідомляє Telegraph.

Читайте також:

Новий головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно хоче вирішити проблему ігрового часу Михайла Мудрика так, щоб у виграші виявились і клуб, і сам футболіст. Український вінгер вирушить в оренду терміном до кінця сезону 2023/2024. Клуб, який працевлаштує Мудрика, не матиме права на викуп контракту футболіста.

Які клуби претендують на Мудрика?

У послугах українського півзахисника зацікавлені команди із кількох європейських чемпіонатів. У "Челсі" оберуть команду, яка візьме участь у єврокубках та гарантує молодому гравцю стабільне місце в основному складі.

У Лондоні хочуть, щоб Михайло Мудрик продовжив свою кар'єру саме в англійській команді. Головним претендентом на гравця вважається "Брайтон". Роберто Де Дзербі зумів вивести команду до Ліги Європи. Італійський тренер знайомий із можливостями футболіста і хоче запросити його провести в команді щонайменше один сезон.

Михайло Мудрик у матчі проти "МЮ". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Новим претендентом на Мудрика став англійський "Ньюкасл", який уперше за 20 років вийшов у Лігу чемпіонів. Причому "сороки" навіть готові самі платити заробітну плату українцеві під час оренди гравця.

За межами Англії також є команди, які зацікавлені у трансфері Мудрика. Мюнхенська "Баварія", міланський "Інтер" та мадридський "Атлетико" готові розпочати переговори з "Челсі" з приводу оренди українця.

Нагадаємо, в англійській Прем'єр-лізі відбулися матчі останнього туру сезону. Клуби, де виступають українські легіонери, зберегли прописку в еліті.

Захисник Ярослав Ракіцький постраждав під час бійки у матчі "Шахтаря" та "Дніпра-1".

Легкоатлетка Ярослава Магучіх оновила особистий рекорд та здобула золоту нагороду.