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Почеттино поможет Мудрику в "Челси": план нового тренера

30 мая 2023 09:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Почеттино поможет Мудрику в "Челси": план нового тренера
Мудрик в компании Зинченко. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Болельщики "Челси" связывают большие надежды с новым главным тренером команды Маурисио Почеттино. Аргентинский наставник поможет украинскому вингеру команды Михаилу Мудрику сделать шаг вперед в карьере.

Почеттино умеет раскрывать потенциал игроков, напоминает Football London

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Михаил Мудрик изо всех сил пытался зарекомендовать себя в "Челси", но спустя полгода после переезда в Лондон так и не стал основным футболистом "синих". Украинец только в одном случае отыграл на поле весь поединок.

Решение проблем Мудрика

Мудрик не забил за "Челси" ни одного гола, но сделал две результативные передачи. 22-летний вингер начинал в основном составе шесть поединков, в восьми случаях его выпускали на замену. В последних турах английской Премьер-лиги Мудрик, по мнению экспертов, выглядел растерянным на поле и явно не знал, что ему делать с мячом. Но Почеттино исправит эту проблему.

Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино в тренерской зоне. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Аргентинский наставник умеет раскрывать потенциал игроков, с которыми работает. У него есть удачный пример работы с вингерами "Тоттенхэма". Кореец Сон под руководством Почеттино эволюционировал из талантливого футболиста в одного из лучших игроков на своей позиции. Не исключено, что Мудрик станет новым Соном в АПЛ. 

Почеттино привык системно работать со своими командами. Он всегда слушает мнение футболистов и раскрывает их таланты на пользу общей цели. Мудрик может добиться прогресса в игре под руководством нового тренера "Челси". 

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