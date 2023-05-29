"Арсенал" Зинченко опубликовал и удалил пост с поздравлением россиянина Аршавина

Зинченко с дочкой на стадионе. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Лондонский "Арсенал" чуть не оказался в центре скандала похоже на тот, участником которого недавно стала "Барселона". В клубе быстро осознали и исправили ошибку.

"Канониры" на своем официальном аккаунте в Twitter адресовали сообщение российскому футболисту.

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Безобидная практика поздравления бывших футболистов с днем рождения едва не обернулась провалом для лондонского "Арсенала". Работники клуба, ведущий социальные сети "канониров", опубликовал пост в адрес российского футболиста Андрея Аршавина.

Ошибка "Арсенала"

29 мая Аршавину исполнился 41 год. У "канониров", как и у любого другого профессионального клуба, внесены в календарь даты, которые касаются бывший футболистов. Нет ничего плохого в том, чтобы поздравить бывшего игрока с праздником. Вот только в "Арсенале" забыли о гражданстве Андрея Аршавина.

Россиянин защищал цвета "канониров" с 2009-го по 2013-й годы. Он забил за "Арсенал" 23 гола в 105 поединках. Аршавин не выиграл в Лондоне ни одного трофея. Он запомнился тем, что забил четыре гола в одном матче. Жертвой полузащитника стал "Ливерпуль" (игра закончилась со счетом 4:4 — Ред.).

Поздравление Аршавина. Скриншот Twitter

В "Арсенале" быстро поняли, что допустили ошибку, и удалили пост с поздравлением в адрес Аршавина. Было бы действительно странно его оставить, особенно учитывая наличие в составе украинца Александра Зинченко.

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