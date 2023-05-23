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"Барселона" прокомментировала скандал с поддержкой россиян

23 мая 2023 17:32
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
"Барселона" прокомментировала скандал с поддержкой россиян
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта. Фото: Reuters/JUAN MEDINA
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Каталонская "Барселона" выступила с официальным комментарием по поводу скандального видео, на котором игроки "кулес" Серхи Роберто и Алехандро Бальде поздравили российских болельщиков команды с чемпионством в Ла Лиге. В своем объяснении клуб поддержал украинский народ, а также выразил надежду, что "конфликт разрешится мирным путем".

Соответствующее письмо "Барса" направила по запросу сайта Champion.com.ua.

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"Барселона" сожалеет, что скандальное видео оскорбило украинцев

Каталонская "Барселона" прокомментировала скандальное видео с участием Серхи Роберто и Алехандро Бальде. Испанский клуб сожалеет, что обращение игроков к россиянам оскорбило украинских болельщиков.

Серхи Роберто
Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто. Фото: Instagram/sergiroberto

"Мы хотим подчеркнуть нашу приверженность мирному разрешению конфликта и веру в ценность спорта, как инструмента для сближения народов.

Мы еще раз выражаем свою поддержку украинскому народу и глубоко сожалеем, что это обращение оскорбило наших болельщиков в Украине.

Президент Жоан Лапорта во время своей речи в марте 2022 года выразил им свою поддержку на фоне войны, которую назвал "неоправданной" и вспомнил всех украинских спортсменов и спортсменок, которые были частью клуба.

Кроме того, он предложил помощь "Барселоны" всем украинцам, прибывающим в Каталонию в поисках убежища.

Наша помощь не ограничилась только словами. В дни матчей на "Камп Ноу" клуб организовывал палатки для сбора товаров первой необходимости для новорожденных и маленьких детей, прибывших вместе с матерями. В результате этой инициативы, проведенной совместно с "Красным Крестом", было собрано более 17 тысяч килограммов детского питания и других продуктов первой необходимости.

Кампания по поддержке украинских беженцев в Каталонии также включала организацию социально-педагогических и спортивных мероприятий для детей и молодежи, оказавшихся в центрах приема в разных точках Каталонии. Эти мероприятия, которые проводились командой волонтеров клуба, членов клуба и работников, имели целью оказать эмоциональную поддержку и привлечь молодых украинцев, оказавшихся в эмоционально напряженной ситуации, к физической активности", — написано в письме. 

"Барса" также отметила, что продолжает поддерживать украинских фанов клуба и надеется на скорейшее окончание войны в Украине.

"Послание президента клуба остается актуальным и сейчас, потому что мы не забыли наших болельщиков в Украине.

Мы не только предлагаем им нашу полную поддержку, но и надеемся, что в скором времени они смогут жить в мире на своей родине", — заявили в клубе. 

Видео с участием Алехандро Бальде и Серхи Роберто, на котором они обратились к российским болельщикам с поздравлением, вызвало негодование в футбольном сообществе Украины. Спортсмены и клубы потребовали у "Барселоны" прокомментировать инцидент.  

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию".

Легендарный Майк Тайсон поддержал Василия Ломаченко после боя с Девином Хейни. Жан-Клод Ван Дамм также считает украинца победителем поединка за звание чемпиона мира по боксу.

Жена Александра Усика тоже поделилась мнением о поединке Ломаченко против Хэйни.

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