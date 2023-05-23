"Барселона" прокоментувала скандал з підтримкою росіян

Президент "Барселони" Жоан Лапорта. Фото: Reuters/JUAN MEDINA

Каталонська "Барселона" виступила з офіційним коментарем щодо скандального відео, на якому гравці "кулес" Серхі Роберто та Алехандро Бальде привітали російських вболівальників команди з чемпіонством в Ла Лізі. У своєму поясненні клуб підтримав український народ, а також висловив сподівання, що "конфлікт вирішиться мирним шляхом".

Відповідний лист "Барса" надіслала на запит сайту Champion.com.ua.

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"Барселона" шкодує, що скандальше відео образило українців

Каталонська "Барселона" прокоментувала скандальше відео за участю Серхі Роберто та Алехандро Бальде. Іспанський клуб шкодує, що звернення гравців до росіян образило українських вболівальників.

Півзахисник "Барселони" Серхі Роберто. Фото: Instagram/sergiroberto

"Ми хочемо підкреслити нашу прихильність до мирного вирішення конфлікту та віру у цінність спорту, як інструменту для зближення народів.

Ми ще раз висловлюємо свою підтримку українського народу та глибоко шкодуємо, що це звернення образило наших вболівальників в Україні.

Президент Жоан Лапорта під час своєї промови у березні 2022 року висловив їм свою підтримку на тлі війни, яку назвав "невиправданою", і згадав усіх українських спортсменів і спортсменок, які були частиною клубу.

Крім того, він запропонував допомогу "Барселони" всім українцям, які прибувають до Каталонії в пошуках притулку.

Наша допомога не обмежилася тільки словами. У дні матчів на "Камп Ноу" клуб організовував намети для збору товарів першої необхідності для новонароджених і маленьких дітей, які прибули разом із матерями. У результаті цієї ініціативи, проведеної спільно з "Червоним Хрестом", було зібрано понад 17 тисяч кілограмів дитячого харчування та інших продуктів першої необхідності.

Кампанія по підтримці українських біженців у Каталонії також включала організацію соціально-педагогічних і спортивних заходів для дітей та молоді, які опинилися в центрах приймання в різних точках Каталонії. Ці заходи, які проводилися командою волонтерів клубу, членів клубу та працівників, мали на меті надати емоційну підтримку та заохотити молодих українців, які опинилися в емоційно напруженій ситуації, до фізичної активності", — сказано в листі.

"Барса" також зазначила, що продовжує підтримувати українських фанів клубу та сподівається на швидке закічнення війни в Україні.

"Послання президента клубу залишається актуальним і зараз, оскільки ми не забули наших вболівальників в Україні.

Ми не тільки пропонуємо їм нашу цілковиту підтримку, а й сподіваємося, що незабаром вони зможуть жити в мирі на своїй батьківщині", — заявили в "Барселоні".

Відео за участю Алехандро Бальде та Серхі Роберто, на якому вони звернулись до російських вболівальників з привітанням, викликало обурення у футбольній спільноті України. Спортсмени та клуби вимагали у "Барселони" прокоментувати інцидент.

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