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"Арсенал" Зінченко опублікував і видалив пост із привітанням росіянина Аршавіна

29 травня 2023 19:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Арсенал" Зінченко опублікував і видалив пост із привітанням росіянина Аршавіна
Зінченко із донькою на стадіоні. Фото: Reuters/Peter Cziborra
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лондонський "Арсенал" мало не опинився в центрі скандалу схожого на той, учасником якого нещодавно стала "Барселона. У клубі швидко усвідомили та виправили помилку.

"Каноніри" на своєму офіційному обліковому записі в Twitter адресували повідомлення російському футболісту.

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Невинна практика привітання колишніх футболістів із днем народження ледь не обернулася провалом для лондонського "Арсеналу". Працівники клубу, який веде соціальні мережі "канонірів", опублікував посаду на адресу російського футболіста Андрія Аршавіна.

Помилка "Арсеналу"

29 травня Аршавіну виповнилося 41 рік. У "канонірів", як і в будь-якого іншого професійного клубу, внесені до календаря дати, які стосуються колишніх футболістів. Немає нічого поганого у тому, щоб привітати колишнього гравця зі святом. Ось тільки в "Арсеналі" забули про громадянство Андрія Аршавіна.

Росіянин захищав кольори "канонірів" з 2009 по 2013 роки. Він забив за "Арсенал" 23 голи у 105 поєдинках. Аршавін не виграв у Лондоні жодного трофея. Він запам'ятався тим, що забив чотири голи в одному матчі. Жертвою півзахисника став "Ліверпуль" (гра закінчилася з рахунком 4:4 — Ред.).

Twitter Арсеналу
Вітання Аршавіна. Скріншот Twitter

В "Арсеналі" швидко зрозуміли, що припустилися помилки, і видалили посаду з привітанням на адресу Аршавіна. Було б справді дивно його залишити, особливо з огляду на наявність у складі українця Олександра Зінченка.

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