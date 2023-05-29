Моуринью решил уйти из "Ромы"

Моуринью радуется победе "Ромы". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью проведет в команде еще два поединка. После этого португальский специалист уедет из Италии.

Перед досрочным увольнением Моуринью может выиграть с "волками" еще один трофей, сообщает Mirror.

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У Жозе Моуринью остался год по контракту с итальянской "Ромой", но 60-летний наставник может досрочно уйти из клуба. Тренеру так и не удалось вывести "волков" в Лигу чемпионов. За тур до финиша сезона "Рома" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. Команда отстает от "Милана" на четыре очка.

Моуринью празднует победу. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Варианты для Моуринью

Руководство клуба готов отпустить португальца после финала Лиги Европы, в котором "Рома" сыграет с "Севильей". В случае победы "волки" все же квалифицируются в Лигу чемпионов, однако вряд ли это повлияет на будущее Моуринью в клубе.

Несмотря на то, что год назад португальский тренер выиграл с "Ромой" Лигу Конференций, в клубе считают, что пора найти нового тренера. Опытный наставник тоже не останется без работы. На него претендует французский "ПСЖ", который собирается уволить Кристофа Галтье. Парижане выбирают между Жозе Моуринью и Луисом Энрике.

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