Моурінью вирішив піти з "Роми"

Моурінью радіє перемозі "Роми". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Головний тренер італійської "Роми" Жозе Моурінью проведе у команді ще два поєдинки. Після цього португальський фахівець залишить Італію.

Перед достроковим звільненням Моурінью може виграти з "вовками" ще один трофей, повідомляє Mirror.

Читайте також:

Жозе Моурінью залишився рік за контрактом з італійською "Ромою", але 60-річний наставник може достроково піти з клубу. Тренерові так і не вдалося вивести "вовків" до Ліги чемпіонів. За тур до фінішу сезону "Рома" посідає шосте місце у турнірній таблиці Серії А. Команда відстає від "Мілана" на чотири очки.

Моурінью святкує перемогу. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Варіанти для Моурінью

Керівництво клубу готове відпустити португальця після фіналу Ліги Європи, в якому "Рома" зіграє з "Севільєю". У разі перемоги "вовки" все ж таки кваліфікуються в Лігу чемпіонів, проте навряд чи це вплине на майбутнє Моурінью в клубі.

Попри те, що рік тому португальський тренер виграв із "Ромою" Лігу Конференцій, у клубі вважають, що настав час знайти нового тренера. Досвідчений наставник теж не залишиться без роботи. На нього претендує французький "ПСЖ", який збирається звільнити Крістофа Галтьє. Парижани обирають між Жозе Моурінью та Луїсом Енріке.

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк розповіла, чому не потиснула руку Соболенку з Білорусі.

Лондонський "Челсі" вже шукає клуб, у якому Михайло Мудрик зможе продовжити кар'єру.

Півзахисник Віктор Циганков допоможе "Жироні" побити клубні рекорди.

Тренер Томас Тухель може вже сьогодні звільнитися із мюнхенської "Баварії".