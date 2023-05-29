Жена Роналду учит сексуальные движения в ожидании Криштиану

Джорджина Родригес на Каннском кинофестивале. Фото: instagram.com/georginagio/

Супруга Криштиану Роналду снова поразила поклонников своей красотой. В последнее время Джорджина Родригес часто проводит время одна, без своего любимого человека.

Испанская модель на своей странице в Instagram показала, чем занимается, пока ее супруга нет дома.

Читайте также:

Криштиану Роналду не сумел стать чемпионом Саудовской Аравии. Его "Аль-Наср" проиграл борьбу за золотые медали первенства "Аль-Иттихаду". Португалец стал одним из лидеров команды, но его усилий не хватило для завоевания титула.

Развлечения Джорджины

Пока Роналду боролся с соперниками на поле, его супруга скучала без Криштиану в Европе. Джорджина Родригес уже давно не появлялась в Эр-Рияде, где не нравится ни ей самой, ни детям звездной пары.

Испанская красавица путешествует по Европе и продолжает участвовать в рекламных съемках и модных показах. На днях она стала одной из звезд на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Журналисты и зрители обратили внимание на безупречный образ и стройную фигуру модели.

После возвращения домой Джорджина Родригес опубликовала для болельщиков видео, на котором продемонстрировала процесс обучения танцу. Девушка плавно двигается в кадре под руководством инструктора. При встрече Криштиану Роналду ждет сюрприз.

Танец Джорджины Родригес. Скриншот instagram.com/georginagio/

Напомним, теннисистка Марта Костюк рассказала, почему не пожала руку Соболенко из Беларуси.

Лондонский "Челси" уже ищет клуб, в котором Михаил Мудрик сможет продолжить карьеру.

Полузащитник Виктор Цыганков поможет "Жироне" побить клубные рекорды.

Тренер Томас Тухель может уже сегодня уволиться из мюнхенской "Баварии".

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью перейдет в другой клуб.