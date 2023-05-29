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Жена Роналду учит сексуальные движения в ожидании Криштиану

29 мая 2023 18:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Роналду учит сексуальные движения в ожидании Криштиану
Джорджина Родригес на Каннском кинофестивале. Фото: instagram.com/georginagio/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Супруга Криштиану Роналду снова поразила поклонников своей красотой. В последнее время Джорджина Родригес часто проводит время одна, без своего любимого человека. 

Испанская модель на своей странице в Instagram показала, чем занимается, пока ее супруга нет дома. 

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Криштиану Роналду не сумел стать чемпионом Саудовской Аравии. Его "Аль-Наср" проиграл борьбу за золотые медали первенства "Аль-Иттихаду". Португалец стал одним из лидеров команды, но его усилий не хватило для завоевания титула. 

Развлечения Джорджины

Пока Роналду боролся с соперниками на поле, его супруга скучала без Криштиану в Европе. Джорджина Родригес уже давно не появлялась в Эр-Рияде, где не нравится ни ей самой, ни детям звездной пары. 

Испанская красавица путешествует по Европе и продолжает участвовать в рекламных съемках и модных показах. На днях она стала одной из звезд на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Журналисты и зрители обратили внимание на безупречный образ и стройную фигуру модели. 

После возвращения домой Джорджина Родригес опубликовала для болельщиков видео, на котором продемонстрировала процесс обучения танцу. Девушка плавно двигается в кадре под руководством инструктора. При встрече Криштиану Роналду ждет сюрприз. 

Instagram Джорджини Родригес
Танец Джорджины Родригес. Скриншот instagram.com/georginagio/

Напомним, теннисистка Марта Костюк рассказала, почему не пожала руку Соболенко из Беларуси. 

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