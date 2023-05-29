Дружина Роналду вчить сексуальні рухи в очікуванні Кріштіану

Джорджіна Родрігес на кінофестивалі Канна. Фото: instagram.com/georginagio/

Дружина Кріштіану Роналду знову вразила шанувальників своєю красою. Останнім часом Джорджина Родрігес часто проводить час одна, без своєї коханої людини.

Іспанська модель на своїй сторінці в Instagram показала чим займається, поки її чоловіка немає вдома.

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Кріштіану Роналду не зумів стати чемпіоном Саудівської Аравії. Його "Аль-Наср" програв боротьбу за золоті медалі першості "Аль-Іттіхаду". Португалець став одним із лідерів команди, але його зусиль не вистачило для завоювання титулу.

Розваги Джорджини

Поки Роналду боровся із суперниками на полі, його дружина нудьгувала без Кріштіану в Європі. Джорджіна Родрігес вже давно не з'являлася в Ер-Ріяді, де не подобається ні їй самій, ні дітям зіркової пари.

Іспанська красуня подорожує Європою і продовжує брати участь у рекламних зйомках та модних показах. Днями вона стала однією із зірок на червоній доріжці Канського кінофестивалю. Журналісти та глядачі звернули увагу на бездоганний образ та струнку фігуру моделі.

Після повернення додому Джорджина Родрігес опублікувала для вболівальників відео, де продемонструвала процес навчання танцю. Дівчина плавно рухається у кадрі під керівництвом інструктора. Під час зустрічі Кріштіану на Роналду чекає сюрприз.

Танець Джорджини Родрігес. Скріншот instagram.com/georginagio/

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