Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Дружина Роналду вчить сексуальні рухи в очікуванні Кріштіану arrow

Дружина Роналду вчить сексуальні рухи в очікуванні Кріштіану

29 травня 2023 18:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Роналду вчить сексуальні рухи в очікуванні Кріштіану
Джорджіна Родрігес на кінофестивалі Канна. Фото: instagram.com/georginagio/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Дружина Кріштіану Роналду знову вразила шанувальників своєю красою. Останнім часом Джорджина Родрігес часто проводить час одна, без своєї коханої людини.

Іспанська модель на своїй сторінці в Instagram показала чим займається, поки її чоловіка немає вдома.

Читайте також:

Кріштіану Роналду не зумів стати чемпіоном Саудівської Аравії. Його "Аль-Наср" програв боротьбу за золоті медалі першості "Аль-Іттіхаду". Португалець став одним із лідерів команди, але його зусиль не вистачило для завоювання титулу.

Розваги Джорджини

Поки Роналду боровся із суперниками на полі, його дружина нудьгувала без Кріштіану в Європі. Джорджіна Родрігес вже давно не з'являлася в Ер-Ріяді, де не подобається ні їй самій, ні дітям зіркової пари.

Іспанська красуня подорожує Європою і продовжує брати участь у рекламних зйомках та модних показах. Днями вона стала однією із зірок на червоній доріжці Канського кінофестивалю. Журналісти та глядачі звернули увагу на бездоганний образ та струнку фігуру моделі.

Після повернення додому Джорджина Родрігес опублікувала для вболівальників відео, де продемонструвала процес навчання танцю. Дівчина плавно рухається у кадрі під керівництвом інструктора. Під час зустрічі Кріштіану на Роналду чекає сюрприз.

Instagram Джорджини Родригес
Танець Джорджини Родрігес. Скріншот instagram.com/georginagio/

Нагадаємо, тенісистка Марта Костюк розповіла, чому не потиснула руку Соболенку з Білорусі.

Лондонський "Челсі" вже шукає клуб, у якому Михайло Мудрик зможе продовжити кар'єру.

Півзахисник Віктор Циганков допоможе "Жироні" побити клубні рекорди.

Тренер Томас Тухель може вже сьогодні звільнитися із мюнхенської "Баварії".

Головний тренер "Роми" Жозе Моурінью перейде до іншого клубу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB