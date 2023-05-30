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Почеттіно допоможе Мудрику у "Челсі": план нового тренера

30 травня 2023 09:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Почеттіно допоможе Мудрику у "Челсі": план нового тренера
Мудрик в компанії Зінченко. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Вболівальники "Челсі" пов'язують великі надії з новим головним тренером команди Маурісіо Почеттіно. Аргентинський наставник допоможе українському вінгеру команди Михайлу Мудрику зробити крок уперед у кар'єрі.

Почеттино вміє розкривати потенціал гравців, нагадує Football London.

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Михайло Мудрик щосили намагався зарекомендувати себе в "Челсі", але через пів року після переїзду до Лондона так і не став основним футболістом "синіх". Українець лише в одному випадку відіграв на полі поєдинок.

Розв'язання проблем Мудрика

Мудрик не забив за "Челсі" жодного гола, але зробив дві результативні передачі. 22-річний вінгер починав здебільшого шість поєдинків, у восьми випадках його випускали на заміну. В останніх турах англійської Прем'єр-ліги Мудрик, на думку експертів, виглядав розгубленим на полі й не знав, що йому робити з м'ячем. Але Почеттіно виправить цю проблему.

Маурісіо Почеттіно
Маурісіо Почеттіно у тренерській зоні. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Аргентинський наставник уміє розкривати потенціал гравців, із якими працює. Він має вдалий приклад роботи з вінгерами "Тоттенгема". Кореєць Сон під керівництвом Почеттіно еволюціонував з талановитого футболіста до одного з найкращих гравців на своїй позиції. Не виключено, що Мудрик стане новим Соном в АПЛ.

Почеттіно звик системно працювати зі своїми командами. Він завжди слухає думку футболістів та розкриває їхні таланти на користь спільної мети. Мудрик може досягти прогресу в грі під керівництвом нового тренера "Челсі".

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