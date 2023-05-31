Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бензема готов покинуть "Реал" ради рекордного контракта arrow

Бензема готов покинуть "Реал" ради рекордного контракта

31 мая 2023 10:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бензема готов покинуть "Реал" ради рекордного контракта
Карим Бензема на поле. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мадридский "Реал" может лишиться своего основного форварда уже через несколько недель. Карим Бензема готов попрощаться с болельщиками на "Сантьяго Бернабеу". 

В услугах французского игрока заинтересован клуб из Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо

Читайте также:

Саудовская Аравия продолжает работать над усилением местного футбольного чемпионата. Клубы из этой страны приглашают звезд мирового футбола. В "Аль-Насре" уже играет Криштиану Роналду. Лионель Месси может отправиться в "Аль-Хиляль". Карим Бензема тоже получил приглашение из Саудовской Аравии. 

Окончание саги Бензема в "Реале"

Французский форвард перебрался в Мадрид в 2009-м году. В составе "Реала" он завоевал все возможные трофеи. Недавно клуб активировал опцию продления контракта с 35-летним форвардом еще на год. В соглашении "Реала" и Бензема прописана такая возможность в случае, если футболист завоюет "Золотой мяч". 

Но Карим Бензема все равно может уехать из Мадрида. Он получил выгодное предложение из Саудовской Аравии. Один из местных клубов готов платить французу по разным данным от 100 до 200 млн евро в год. Также игроку предложат стать послом совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение Кубка Мира-2030. 

Карим Бензема
Карим Бензема атакует вратаря. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

В сезоне 2022/2023 Карим Бензема провел за "Реал" 42 поединка во всех турнирах. Он забил 30 голов и сделал шесть результативных передач.

Напомним, "Челси" уже ищет новый клуб для Михаила Мудрика

Жена Александра Зинченко показала трогательное семейное фото. 

Аргентинец Лионель Месси не поедет в "Барселону" и выберет другой клуб. 

Усик стрелял по оккупантам из танка: известный экс-футболист рассказал правду о боксере. 

Бывшего игрока "Шахтера" могут арестовать за неуплату алиментов. 

Полузащитник Андрей Ярмоленко в шаге от возвращения в "Динамо". 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас