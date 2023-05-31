Бензема готов покинуть "Реал" ради рекордного контракта

Карим Бензема на поле. Фото: REUTERS/Carl Recine

Мадридский "Реал" может лишиться своего основного форварда уже через несколько недель. Карим Бензема готов попрощаться с болельщиками на "Сантьяго Бернабеу".

В услугах французского игрока заинтересован клуб из Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Окончание саги Бензема в "Реале"

Французский форвард перебрался в Мадрид в 2009-м году. В составе "Реала" он завоевал все возможные трофеи. Недавно клуб активировал опцию продления контракта с 35-летним форвардом еще на год. В соглашении "Реала" и Бензема прописана такая возможность в случае, если футболист завоюет "Золотой мяч".

Но Карим Бензема все равно может уехать из Мадрида. Он получил выгодное предложение из Саудовской Аравии. Один из местных клубов готов платить французу по разным данным от 100 до 200 млн евро в год. Также игроку предложат стать послом совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение Кубка Мира-2030.

Карим Бензема атакует вратаря. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

В сезоне 2022/2023 Карим Бензема провел за "Реал" 42 поединка во всех турнирах. Он забил 30 голов и сделал шесть результативных передач.

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