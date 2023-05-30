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Жена Зинченко показала трогательное семейное фото

30 мая 2023 17:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Зинченко показала трогательное семейное фото
Влада Седан на трибуне. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко готовится к летнему отпуску. Его супруга Влада Седан подвела итог последних месяцев семейной фотографией. 

Девушка призналась в Instagram, что для нее прошедший сезон получился тяжелым. 

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Лондонский "Арсенал" завершил сезон 2022/2023 на втором месте в турнирной таблице. "Канониры" почти до последнего тура боролись за чемпионский титул, но на финише чемпионата "Манчестер Сити" оказался более выносливым. 

Семья Зинченко
Зинченко с женой и ребенком. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Семья Зинченко 

В ближайшие месяцы "Арсенал" усилит состав и начнет готовиться к новой борьбе за титул в АПЛ, а также к возвращению в Лигу чемпионов. В последнем туре подопечные Микеля Артеты разгромили "Вулверхэмптон" со счетом 5:0 и поблагодарили болельщиков за поддержку. На поле вышли семьи футболистов, для каждой из которых этот сезон стал особенным. 

Семья Зинченко
Семья Зинченко после матча. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Александра Зинченко поддержала его жена Влада Седан и их маленькая дочь Ева. Девочка даже нанесла удар по мячу и забила свой первый гол за "Арсенал". После этого семья украинского футболиста сделала несколько снимков на память. 

"Этот чудесный сезон, полный нервов, позади. Спасибо за вашу поддержку и любовь. Впереди спокойные дни. Скоро увидимся", — подписала фото Влада Седан. 

Александр Зинченко в этом сезоне сыграл за "Арсенал" 32 матча, забил гол и сделал две результативные передачи. 

Напомним, "Челси" уже ищет новый клуб для Михаила Мудрика. Однако Маурисио Почеттино может сделать из украинца звезду АПЛ. 

Полузащитник "синих" Жоау Феликс не останется на "Стэмфорд Бридж". 

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