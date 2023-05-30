Жена Зинченко показала трогательное семейное фото

Влада Седан на трибуне. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко готовится к летнему отпуску. Его супруга Влада Седан подвела итог последних месяцев семейной фотографией.

Девушка призналась в Instagram, что для нее прошедший сезон получился тяжелым.

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Зинченко с женой и ребенком. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Семья Зинченко

В ближайшие месяцы "Арсенал" усилит состав и начнет готовиться к новой борьбе за титул в АПЛ, а также к возвращению в Лигу чемпионов. В последнем туре подопечные Микеля Артеты разгромили "Вулверхэмптон" со счетом 5:0 и поблагодарили болельщиков за поддержку. На поле вышли семьи футболистов, для каждой из которых этот сезон стал особенным.

Семья Зинченко после матча. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Александра Зинченко поддержала его жена Влада Седан и их маленькая дочь Ева. Девочка даже нанесла удар по мячу и забила свой первый гол за "Арсенал". После этого семья украинского футболиста сделала несколько снимков на память.

"Этот чудесный сезон, полный нервов, позади. Спасибо за вашу поддержку и любовь. Впереди спокойные дни. Скоро увидимся", — подписала фото Влада Седан.

Александр Зинченко в этом сезоне сыграл за "Арсенал" 32 матча, забил гол и сделал две результативные передачи.

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