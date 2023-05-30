Жоау Феликс вернется из Челси в Атлетико

Маурисио Почеттино перед журналистами. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо подтвердил, что полузащитник Жоау Феликс вернется в испанскую команду. Новый наставник "Челси" Маурисио Почеттино не заинтересован в этом игроке.

Португальскому футболисту не удалось стать лидером "синих", сообщает Football London.

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В январе 2023-го года Жоау Феликс перешел в "Челси" на правах аренды сроком на шесть месяцев из "Атлетико". Однако в скором времени португалец вернется в Мадрид.

Решение Почеттино

Предполагалось, что "Челси" либо продлит аренду Жоау Феликса, либо выкупит футболиста у испанского клуба. Однако новый тренер "синих" Маурисио Почеттино не верит в 23-летнего футболиста.

Жоау Феликс провел 20 матчей за "Челси" во всех турнирах после того. Португальцу удалось забить за "синих" четыре раза в рамках английской Премьер-лиги.

Жоау Феликс на поле. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Карьера Феликса в "Челси" началась превосходно: его игра в первом же тайме матча против "Фулхэма" порадовала болельщиков и экспертов. Однако после перерыва футболист был удален с поля за безрассудный поступок. Впоследствии его дисквалифицировали на три следующие игры.

Молодой футболист недавно признался в любви к "Челси" и болельщикам лондонского клуба. Он заявил, что хочет продолжить карьеру на "Стэмфорд Бридж". Но Маурисио Почеттино не убедили слова Жоау Феликса.

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