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Провел в клубе меньше полугода: "Челси" избавится от новичка

30 мая 2023 15:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жоау Феликс вернется из Челси в Атлетико
Маурисио Почеттино перед журналистами. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо подтвердил, что полузащитник Жоау Феликс вернется в испанскую команду. Новый наставник "Челси" Маурисио Почеттино не заинтересован в этом игроке. 

Португальскому футболисту не удалось стать лидером "синих", сообщает Football London

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В январе 2023-го года Жоау Феликс перешел в "Челси" на правах аренды сроком на шесть месяцев из "Атлетико". Однако в скором времени португалец вернется в Мадрид.

Решение Почеттино 

Предполагалось, что "Челси" либо продлит аренду Жоау Феликса, либо выкупит футболиста у испанского клуба. Однако новый тренер "синих" Маурисио Почеттино не верит в 23-летнего футболиста. 

Жоау Феликс провел 20 матчей за "Челси" во всех турнирах после того. Португальцу удалось забить за "синих" четыре раза в рамках английской Премьер-лиги. 

Жоау Феликс
Жоау Феликс на поле. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Карьера Феликса в "Челси" началась превосходно: его игра в первом же тайме матча против "Фулхэма" порадовала болельщиков и экспертов. Однако после перерыва футболист был удален с поля за безрассудный поступок. Впоследствии его дисквалифицировали на три следующие игры.

Молодой футболист недавно признался в любви к "Челси" и болельщикам лондонского клуба. Он заявил, что хочет продолжить карьеру на "Стэмфорд Бридж". Но Маурисио Почеттино не убедили слова Жоау Феликса. 

Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о новом рекорде и стимуле побеждать. 

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