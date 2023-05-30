Ломаченко объяснил, почему не состоится реванш с Хэйни
Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко уверен, что Девин Хейни откажется от реванша с ним. Украинец считает, что его противник не захочет рисковать карьерой.
Ломаченко уверен, что победил Хейни в недавнем бою, сообщает Boxingnews24.
Украинский боксер Василий Ломаченко провел впечатляющий бой против Девина Хейни. На кону оказались все четыре пояса американца. Василий доминировал в последних раундах, но так и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.
Реванша не будет?
Арбитры единогласно присудили победу Девина Хейни. Многие известные боксеры и большинство экспертов раскритиковали такое решение, обвинив судей в предвзятости. После поединка и Хейни, и Ломаченко выразили сомнение в том, что реванш может состояться.
"После того, как я пересмотрел поединок, мое мнение не изменилось. Счет примерно 8:4 в мою пользу по раундам. Некоторые эксперты дают 7:5. И все равно я должен был победить. Именно поэтому уверен, что реванша не будет. Хейни просто боится снова выйти со мной на ринг. Теперь он уйдет в другой вес и будет сражаться с обычными противниками", — заявил Василий Ломаченко.
Напомним, "Челси" уже ищет новый клуб для Михаила Мудрика. Однако Маурисио Почеттино может сделать из украинца звезду АПЛ.
Аргентинец Лионель Месси не поедет в "Барселону" и выберет другой клуб.
Андрей Шевченко научил известного актера говорить на украинском языке.