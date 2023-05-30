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Ломаченко объяснил, почему не состоится реванш с Хэйни

30 мая 2023 13:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ломаченко объяснил, почему не состоится реванш с Хэйни
Василий Ломаченко после боя. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко уверен, что Девин Хейни откажется от реванша с ним. Украинец считает, что его противник не захочет рисковать карьерой.

Ломаченко уверен, что победил Хейни в недавнем бою, сообщает Boxingnews24

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Украинский боксер Василий Ломаченко провел впечатляющий бой против Девина Хейни. На кону оказались все четыре пояса американца. Василий доминировал в последних раундах, но так и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Ломаченко и Хейни
Ломаченко и Хейни на битве взглядов. Скриншот YouTube

Реванша не будет? 

Арбитры единогласно присудили победу Девина Хейни. Многие известные боксеры и большинство экспертов раскритиковали такое решение, обвинив судей в предвзятости. После поединка и Хейни, и Ломаченко выразили сомнение в том, что реванш может состояться. 

"После того, как я пересмотрел поединок, мое мнение не изменилось. Счет примерно 8:4 в мою пользу по раундам. Некоторые эксперты дают 7:5. И все равно я должен был победить. Именно поэтому уверен, что реванша не будет. Хейни просто боится снова выйти со мной на ринг. Теперь он уйдет в другой вес и будет сражаться с обычными противниками", — заявил Василий Ломаченко. 

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