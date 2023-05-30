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Ломаченко пояснив, чому не відбудеться реванш із Хейні

30 травня 2023 13:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ломаченко пояснив, чому не відбудеться реванш із Хейні
Василь Ломаченко після бою. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко впевнений, що Девін Хейні відмовиться від реваншу з ним. Українець вважає, що його супротивник не захоче ризикувати кар'єрою.

Ломаченко впевнений, що переміг Хейні у недавньому бою, повідомляє Boxingnews24.

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Український боксер Василь Ломаченко провів вражаючий бій проти Девіна Хейні. На кону опинилися всі чотири пояси американця. Василь домінував у останніх раундах, але так і не зміг стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

Ломаченко та Хейні
Ломаченко та Хейні на битві поглядів. Скріншот YouTube

Реваншу не буде?

Арбітри одноголосно присудили перемогу Девіна Хейні. Багато відомих боксерів і більшість експертів розкритикували таке рішення, звинувативши суддів у упередженості. Після поєдинку і Хейні, і Ломаченко висловили сумнів у тому, що реванш може відбутися.

"Після того, як я переглянув поєдинок, моя думка не змінилася. Рахунок приблизно 8:4 на мою користь по раундах. Деякі експерти дають 7:5. І все одно я мав перемогти. Саме тому впевнений, що реваншу не буде. Хейні просто боїться знову вийти зі мною на ринг. Тепер він піде в іншу вагу і боротиметься зі звичайними противниками", — заявив Василь Ломаченко.

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