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Шевченко научил известного актера говорить на украинском языке

30 мая 2023 12:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко научил известного актера говорить на украинском языке
Андрей Шевченко во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретил в Киеве известного голливудского актера Мишу Коллинза. Уже на вокзале легендарный футболист научил звезду кино говорить на украинском языке. 

Коллинз поддерживает Украину с первых дней полномасштабной российской агрессии, напоминает United24

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Американский актер Миша Коллинз 25 февраля 2022 года записал видео, в котором осудил вторжение россиян. Он поддержал украинцев и стал другом нашей страны. 

Визит в Киев 

Позже Миша Коллинз стал одним из послов благотворительной программы United24, Он помогает Украине, рассказывая правду о российском вторжении. Актер собирает гуманитарную помощь и поддерживает беженцев.  

Актеры "Сверхъестественного"
Актеры "Сверхъестественного" поддерживают Украину. Фото: instagram.com/misha/

Главной ролью в карьере Коллинза стал ангел Кастиэль из сериала "Сверхъестественное". Почти вся команда этого популярного телешоу поддерживает Украину. 

Миша Коллинз
Миша Коллинз в Киеве. Фото: instagram.com/u24.gov.ua/

В Киеве Мишу Коллинза встретил Андрей Шевченко. Представители United24 прямо на вокзале записали видео на украинском языке. 

Напомним, "Челси" уже ищет новый клуб для Михаила Мудрика. Однако Маурисио Почеттино может сделать из украинца звезду АПЛ. 

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