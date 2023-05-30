Шевченко научил известного актера говорить на украинском языке

Андрей Шевченко во время интервью. Скриншот YouTube

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретил в Киеве известного голливудского актера Мишу Коллинза. Уже на вокзале легендарный футболист научил звезду кино говорить на украинском языке.

Коллинз поддерживает Украину с первых дней полномасштабной российской агрессии, напоминает United24.

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Американский актер Миша Коллинз 25 февраля 2022 года записал видео, в котором осудил вторжение россиян. Он поддержал украинцев и стал другом нашей страны.

Визит в Киев

Позже Миша Коллинз стал одним из послов благотворительной программы United24, Он помогает Украине, рассказывая правду о российском вторжении. Актер собирает гуманитарную помощь и поддерживает беженцев.

Актеры "Сверхъестественного" поддерживают Украину. Фото: instagram.com/misha/

Главной ролью в карьере Коллинза стал ангел Кастиэль из сериала "Сверхъестественное". Почти вся команда этого популярного телешоу поддерживает Украину.

Миша Коллинз в Киеве. Фото: instagram.com/u24.gov.ua/

В Киеве Мишу Коллинза встретил Андрей Шевченко. Представители United24 прямо на вокзале записали видео на украинском языке.

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